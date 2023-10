MHP Genel Sekreteri Büyükataman: "Türkiye'nin terörle mücadelesi Kılıçdaroğlu'nun maskesini bir kez daha düşürmüştür"

Milliyetçi Hareket Partisi(MHP) Bursa İl Başkanlığı ev sahipliğinde 7 ilin yönetimlerinin katılımıyla yerel seçimler öncesi istişare toplantısı gerçekleştirildi. 2024'e doğru, diyar diyar Anadolu temasıyla gerçekleşen toplantıda, 31 Mart 2024'te yapılacak yerel seçimler öncesi MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin belirlediği 7 gündem konusu üzerinde fikir alışverişi yapıldı.

MHP Bursa İl Başkanlığı ev sahipliğinde Balıkesir, Yalova, Bilecik, Kütahya, Eskişehir, Bursa ve Afyonkarahisar teşkilatlarıyla yaklaşan yerel seçim hazırlıkları için Genişletilmiş Bursa Bölge İstişare Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantının divan başkanlığı MHP Genel Sekreteri ve Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman yaptı. '2024'e doğru, diyar diyar Anadolu' teması ile yapılan toplantıya Balıkesir, Yalova, Bilecik, Kütahya, Eskişehir, Afyonkarahisar ve Bursa Bölge milletvekilleri, Bölge MYK ve MDK üyeleri, belde, ilçe ve il başkanları, belde, ilçe ve il yönetim kurulu üyeleri, il disiplin kurulu başkan ve üyeleri, ilçe ve il çalışma grupları, belde, ilçe ve il belediye başkanları, il genel ve belediye meclis üyeleri katıldı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 31 Mart 2024'te yapılacak yerel seçimler için belirlediği 7 gündem maddesi katılımcılara okundu. Gündem konuları üzerine il yönetimleri fikir alışverişi yaptı.

"Mazlumların canı daha fazla yanmadan, İsrail ve Filistin arasında ateşkes sağlanmalıdır"

Toplantı öncesi yaptığı konuşmada gündeme dair açıklamalarda bulunan MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, "Küresel dengeler günden güne değişmekte, dünyada ve özelliklede bölgemizde gerilim artmaktadır. Ortadoğu'da yaşanan gerilimlerin çatışmaya ve savaşa dönüşmesi, hem bölgemizi hem de tüm dünyayı tehdit edecek seviyeye ulaşmaktadır. Uluslararası toplumun en karmaşık sorunlarından biri olan İsrail-Filistin sorunu, bölgesel barışı ve istikrarı zedelemektedir. Geçtiğimiz günlerde İsrail ve Filistin arasında başlayan çatışmaların dozu, maalesef sivilleri hedef alacak noktaya gelmiştir. Çocuklar, kadınlar ve hiçbir suçu günahı olmayan masumlar vahşi saldırılara maruz kalmaktadır. Daha fazla istikrarsızlık ve sivil ölümleri olmadan, mazlumların canı daha fazla yanmadan, İsrail ve Filistin arasında ateşkes ivedi bir şekilde sağlanmalıdır. Başkenti Doğu Kudüs olan, bağımsız bir Filistin devletinin kurulması ve tanınması artık ertelenemez bir mecburiyettir. Daha fazla acı ve sivil kayıplar yaşanmaması için uluslararası toplum üzerine düşeni yapmalı, diplomasi ve diyalog kanalları açılmalı, Türkiye Cumhuriyeti'nin atacağı adımlar desteklenmelidir" şeklinde konuştu.

"Türkiye'nin terörle mücadelesi Kılıçdaroğlu'nun maskesini bir kez daha düşürmüştür"

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin teröre darbe vurduğuna dikkat çeken Büyükataman, "Türkiye Cumhuriyeti, bir yandan bölgemizde barış ve istikrar için diplomatik kanalları başarılı bir şekilde kullanırken diğer taraftan terörle mücadeleye tavizsiz bir şekilde devam etmektedir. Türk Silahlı Kuvvetleri sınırlarımızı kaosa ve teröre mahküm etmek isteyen eli kanlı teröristleri inlerinde vurmuş, ülkemizin ve tüm insanlığın güvenliğini tehdit eden bölücü terör örgütünün belini kırmıştır. Cumhur İttifakı ve Milliyetçi Hareket Partisi olarak terörle mücadelede gösterdiğimiz tavizsiz duruş ve güvenlik güçlerimizin Irak'ta ve Suriye'de yürüttüğü başarılı operasyonlar, hem terör örgütlerinin hem de bu teröristleri eğitip donatan sözde müttefik ülkelerin kirli hesaplarını bozmuş, uykularını kaçırmıştır. Türkiye Cumhuriyeti'nin terörle mücadelesi sadece teröristlerin ve onları besleyen vahşi emperyalizmin hesabını bozmakla kalmamış, Kemal Kılıçdaroğlu'nun da maskesini bir kez daha düşürmüştür. Irak ve Suriye'ye Türk Silahlı Kuvvetlerinin gönderilmesini esas alan Cumhurbaşkanlığı Tezkeresine hayır oyu veren CHP, Türkiye'nin terörle mücadelesine karşı çıkmış ve Türkiye düşmanları ile bir defa daha aynı çizgiye gelmiştir. Kim ne yaparsa yapsın, bölücü terör örgütünün kökünü kaynağında kurutma vakti gelmiştir. Türkiye Cumhuriyeti terörle mücadelesinden asla taviz vermeyecek, Milliyetçi Hareket Partisi de bu tavizsiz mücadelenin daima destekçisi olacaktır. Bizim tarafımız daima Türk milleti, sonsuza kadar Türkiye Cumhuriyeti'dir" dedi.

7 gündem maddesi açıklandı

Toplantıda MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin gündem konularını okuyan Büyükataman, "Milliyetçi Hareket Partisi olarak milletimizi ve ülkemizi ilgilendiren her meseleye somut çözümler üretiyor, Türk milletine layıkıyla hizmet etmek içim çalışıyoruz. Aziz milletimizin ne sıkıntısı, ne derdi varsa hep yanında olmaya gayret ediyoruz. Cumhuriyetimizin yeni yüzyılını omuzlayacak kadrolarımızla lider ülke Türkiye hedefimize emin adımlarla ilerliyoruz. Cumhur İttifakı olarak zilletin kısır gündemine hapsolmuyor, seçim mağlubiyetiyle darmadağın oğlan zillet partilerinin suni restleşmelerini ciddiye alarak zaman kaybetmiyoruz. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin belirlediği birinci gündem konumuz depremin hasarlarını tümüyle onarmak, yaraları sarmak, yeni ve güvenli 650 bin konutu inşa ederek depremzedelere teslim etmektir. İkinci gündem konumuz sosyal ve ekonomik reformlarla toplumsal refah ve rahatlamayı daha da güçlendirmek, daha da genişletmek ve nihayet her kesime yaymaktır. Üçüncü gündem konumuz terörle mücadeleyi mutlak bir başarıyla sonuçlandırıp bu kanlı döngüyü milletimizin ve ülkemizin gündeminden tamamıyla çıkarmaktır. Dördüncü gündem konumuz yeni, demokratik, kapsayıcı, mutabakata dayalı, milletimizin beklentilerine uygun, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin doğasıyla uyumlu, yeniçağı kavrayan, Türk ve Türkiye Yüzyılının hukuki altyapısını kuran bir anayasayı ülkemize kazandırmaktır. Beşinci gündem konumuz her alanda yeni yüzyılın ruhunu kavrayan ve aslında devam eden yapısal dönüşüm hamlesini hızlandıran, önümüzdeki yüzyılı Türkçe kuşatan bir milli stratejiyi el birliğiyle oluşturup olgunlaştırmaktır. Altıncı gündem konumuz çevremizi samimi diyalog ve sağlam diplomasi imkanlarıyla barış kuşağı haline dönüştürmek, komşularımızla iyi ve dostane ilişkiler geliştirmek, Türk ve İslam dünyasıyla sıkı diyaloglar kurmaktır. Yedinci gündem konumuz da 17 Mart 2024 tarihinde yapmayı planladığımız 14'üncü Olağan Büyük Kurultayımızla, 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek olan Mahalli İdareler Genel Seçimidir" dedi.

"Zillet belediyeciliği altında hizmetten yoksun kalan vatandaşlarımız hizmete kavuşacaktır"

2024'te yapılacak yerel seçimlerde sandıktan Cumhur İttifakı'nın çıkacağını söyleyen Büyükataman, "Milliyetçi Hareket Partisi olarak Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin talimatları doğrultusunda '2024'e doğru, diyar diyar Anadolu' temasıyla Mahalli İdareler seçimlerinin Cumhur İttifakı'nın zaferi ile sonuçlanması içinhep birliktevar gücümüzle çalışacağız. Önümüzdeki süreçte de Cumhur İttifakı olarak büyük bir heyecan ve uyum içerisinde çalışmalarımızı sürdürecek; vatandaşlarımızı merkezi yönetimle uyumlu, üretken belediyecilikle buluşturacağız. İnanıyorum ki 31 Mart 2024'te yapılacak mahalli idareler seçimleri, Cumhur İttifakı'nın zaferi ile sonuçlanacak 'zillet belediyeciliği' altında hizmetten yoksun kalan vatandaşlarımız beklentisiz destek ve kesintisiz hizmete kavuşacaktır. Allah'ın izni ve milletimizin kararı ile merkezden yerele istikrarı bozmadan umuda doğru yürüyecek ve yeni yüzyıl, lider Türkiye, üretken belediye hedeflerimize, hep birlikte ulaşacağız" şeklinde konuştu. - BURSA