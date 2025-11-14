Haberler

MHP Genel Sekreteri Büyükataman İnegöl'de Birlik ve Beraberlik Mesajı Verdi

MHP Genel Sekreteri ve Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman, İnegöl'de STK temsilcileri ve muhtarlarla bir araya gelerek birlik ve beraberliğin önemine vurgu yaptı. Büyükataman, Türkiye'nin istikbali için atılan adımlara dikkat çekerken, etnik ve mezhep temelli ayrıştırmalara karşı halkın uyanık olması gerektiğini belirtti.

MHP Genel Sekreteri ve Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman, MHP'nin "Derdin Derdimiz" buluşmaları kapsamında Bursa'nın İnegöl ilçesinde sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi. İnegöl Kent Müzesi Konferans Salonu'nda düzenlenen programa Büyükataman'ın yanı sıra, MHP Bursa Milletvekili Fevzi Zırhlıoğlu, MHP Bursa İl Başkanı Muhammet Tekin, Bursa Ülkü Ocakları İl Başkanı Nurtaç Usta, MHP İnegöl İlçe Başkanı Uğur Bayram, parti yöneticileri, STK temsilcileri ve muhtarlar katıldı.

Programda konuşan MHP Genel Sekreteri Büyükataman, birlik ve beraberliğin önemine vurgu yaparak, İstiklal Marşı şairimiz merhum Mehmet Akif Ersoy yıllar önce 'Girmeden tefrika bir millete düşman giremez, toplu vurdukça yürekler onu top sindiremez' diyerek millet olmanın ehemmiyetini ortaya koymuştur. Genel Başkanımız Devlet Bahçeli, Türk milletine dayatılmak istenen tefrikayı görmüş ve ülkemizin istiklalini güvence altına alan Terörsüz Türkiye adımını atmıştır. Bu milli adım, devlet politikası haline gelmiş ve milletimiz tarafından sahiplenilmiştir" dedi.

Büyükataman, Türkiye'nin istikbali için atılan her adımın bazı çevreleri rahatsız ettiğini ifade ederek, "Bölgemizi savaş ve istikrarsızlığa mahküm etmek isteyen soykırımcı İsrail, Terörsüz Türkiye hedefimizden rahatsızdır. Günlerini mahkeme kapılarında geçiren CHP bu meseleyi milli güvenlik konusu olarak görememiş, bu kutlu hedef üzerinden siyasi rant devşirmeye çalışmıştır. İYİ Parti ise iftiralarla hedefimizi karalamaktadır. Terör örgütünün siyasi uzantısıyla ittifak yapan, anayasa taslağı hazırlayan ve sınır ötesi operasyonlara karşı çıkan siz değil miydiniz? Hangi yüzle bu hedefi karalıyorsunuz?" diye konuştu.

MHP'nin siyaset anlayışının millet odaklı olduğunu vurgulayan Büyükataman, "Biz siyaseti menfaat için yapmıyoruz. Genel Başkanımızın 'Önce ülkem ve milletim, sonra partim ve ben' anlayışıyla hareket ediyoruz. Milliyetçi Hareket Partisi'nin vizyonu dar kalıplara sığmaz. Siyasi menzilimizi milletimizin istek ve beklentilerine göre belirliyoruz" dedi.

Türkiye'nin kuruluşundan bu yana pek çok badire atlattığını ifade eden Büyükataman, ülkeyi bölmek isteyenlerin her dönem çeşitli oyunlar devreye soktuğunu kaydetti. Büyükataman, "Etnik ve mezhep temelli ayrıştırmalar üzerinden kardeşliğimizi yok etmeye çalıştılar ancak milletimiz her defasında bu oyunları bozdu. Bugün de benzer senaryoları devreye sokmak isteyenler var. Bu nedenle milletçe uyanık olmak ve birlik içinde olmak zorundayız" dedi.

Büyükataman konuşmasını, Türk milletinin her türlü oyunu bozacak güce ve iradeye sahip olduğunu vurgulayarak tamamladı. - BURSA

Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
