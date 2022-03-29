MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Türkiye ara bulucu olarak tarihi bir rol üstlenmiştir.
İhlas Haber Ajansı - Politika
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Türkiye ara bulucu olarak tarihi bir rol üstlenmiştir.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Türkiye ara bulucu olarak tarihi bir rol üstlenmiştir. Türkiye'nin güvenli bir ülke olduğu tescillenmiştir. Dileğimiz, Putin ve Zelenskiy görüşmesinin bir an evvel İstanbul'da yapılmasıdır." - ANKARA
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