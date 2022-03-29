MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Türkiye ara bulucu olarak tarihi bir rol üstlenmiştir. - Haberler

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Türkiye ara bulucu olarak tarihi bir rol üstlenmiştir.

İhlas Haber Ajansı - Politika
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli:

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Türkiye ara bulucu olarak tarihi bir rol üstlenmiştir.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Türkiye ara bulucu olarak tarihi bir rol üstlenmiştir. Türkiye'nin güvenli bir ülke olduğu tescillenmiştir. Dileğimiz, Putin ve Zelenskiy görüşmesinin bir an evvel İstanbul'da yapılmasıdır." - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / Politika

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