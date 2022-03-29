MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Şekerin kilogram fiyatının 7 liradan 19 liraya çıkması ve bunun da siyasileştirilmesi, pis bir siyasi kumpastan... - Haberler

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Şekerin kilogram fiyatının 7 liradan 19 liraya çıkması ve bunun da siyasileştirilmesi, pis bir siyasi kumpastan...

İhlas Haber Ajansı - Politika
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli:

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Şekerin kilogram fiyatının 7 liradan 19 liraya çıkması ve bunun da siyasileştirilmesi, pis bir siyasi kumpastan başka bir şey değildir.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Şekerin kilogram fiyatının 7 liradan 19 liraya çıkması ve bunun da siyasileştirilmesi, pis bir siyasi kumpastan başka bir şey değildir." - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / Politika

MHP Genel Başkanı, Devlet Bahçeli, Politika, Haberler

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