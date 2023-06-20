MHP Genel Başkanı Bahçeli: " Türkiye'nin ekonomik istikrarı elde etmesi için alınması gereken kısa dönemli tedbirler vardır"

"Uygur Türklerine terörist demek haksızlıktır, bühtandır, günahtır, cinayettir, rezalettir, melanettir"

ANKARA - Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, " Türkiye'nin ekonomik istikrarı ve ekonomik huzuru elde etmesi için de alınması gereken kısa dönemli ve bazen de can yakan tedbirler vardır ve parlak geleceğimiz için bugünkü külfete katlanmak ister istemez kaçınılmaz hale gelmektedir" dedi.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.

Üniversite sınavlarını değerlendiren Bahçeli, "Ümit ediyorum ki, geniş ve gerçekçi bir mutabakat ortamı kurularak üniversite sınavlarını kaldıracağımız günler de çok uzak değildir. Huzurlarınızda karne heyecanı yaşayan bütün evlatlarımızı ve ailelerini yürekten tebrik ediyor, hepsine birden esenlikler ve iyi tatiller diliyorum. Çocuklarımızın tatil boyunca dinlenmenin, gezmenin, eğlenmenin, hoşsohbetin yanı sıra, kitaplarla da irfan ve ilim köprüleri tesis etmelerini bilhassa temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

MHP'nin seçim hazırlıklarına başladığının altını çizen Bahçeli, "Mahalli İdareler Seçimlerinde takip edeceğimiz birinci stratejik hedefimiz mevcut belediye başkanlıklarımızı muhafaza ederek bunun üzerine yenilerini ve hatta daha çoğunu eklemektir. İkinci stratejik hedefimiz, Cumhur İttifakı'nın doğasına ve ruhuna muvafık hareket edip; muhalefet partilerinin yönetimindeki belediyelerin yürek yaralayan makus ve meyus hallerine son vermektir" diye konuştu.

"İstanbul beş yılını kaybetmiştir"

Bahçeli, belediyeciliğin sevda işi olduğunu belirterek, "Belediye başkanının yönetimi altındaki şehrinin emini olması bilinen bir husustur. İstanbul beş yılını kaybetmiş, tarihin gerisine düşmüş; kaos, kriz ve karmaşa dünyanın en büyük Türk kentinin önünü kesmiştir. Hakeza aynı durum Ankara, İzmir, Adana, Antalya, Mersin, Tekirdağ, Eskişehir, Muğla, Aydın, Hatay büyükşehir belediyeleri için de geçerlidir" dedi.

Ekonomik adaletin ekonomik özgürlüğün, ekonomik güvenliğin taviz verilmemesi gereken ilkeler olması gerektiğini aktaran Bahçeli, "Türkiye enflasyon kuşatmasını yaracak, Türk ve Türkiye Yüzyılını mali ve ekonomik bağımsızlığıyla, buna eşlik eden diriliş ruhuyla pekiştirecektir. Toplumun her kesimini kurdaki dalgalanmalara, öngörülemeyen ekonomik fırtınalara karşı emniyete almak, alım gücünü istikrar içinde tutmak, alın ve akıl terinin karşılığını adil şekilde dağıtmak ekonomi yönetiminin başlıca sorumluluğudur. Son günlerde politika faizinin artışı hususunda beklentileri yükseltmek amacıyla iç ve dış lobilerin son derece faal oldukları da gözlemlenmektedir. Küresel finans çevreleriyle iç piyasa aktörleri Para Politikası Kurulu'nun 22 Haziran 2023 tarihinde yapacağı toplantıya kilitlenmiştir. Bize göre bu durum ahlaki, doğru ve hakkaniyetli bir gelişme değildir" diye konuştu.

"Türkiye'nin ekonomik istikrarı ve ekonomik huzuru elde etmesi için de alınması gereken kısa dönemli ve bazen de can yakan tedbirler vardır"

MHP'nin faize bakışının belli olduğunu ve değişme göstermediğini söyleyen Bahçeli şöyle devam etti:

"Teorik ve pratik uygulamada, faiz artışı yatırımı caydıran, üretim çarkına çomak sokan, müteşebbislerimizin gücünü zayıflatan, kredi ihtiyacını pahalandıran politik bir tercihtir. Ancak Türkiye'nin ekonomik istikrarı ve ekonomik huzuru elde etmesi için de alınması gereken kısa dönemli ve bazen de can yakan tedbirler vardır ve parlak geleceğimiz için bugünkü külfete katlanmak ister istemez kaçınılmaz hale gelmektedir."

"Uygur Türklerine terörist demek haksızlıktır, bühtandır, günahtır, cinayettir, rezalettir, melanettir"

Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'ın açıklamalarını da değerlendiren Bahçeli şunları söyledi:

"Uygur Türklerine terörist demek haksızlıktır, bühtandır, günahtır, cinayettir, rezalettir, melanettir, Türk milletine iflah olmaz bir saygısızlıktır. Bizim Filistin davasını desteklediğimiz kadar değilse bile, en azından yarısı kadar Türkiye'nin ve Türk milletinin tarihi haklarını, terörle mücadelesini, geniş coğrafyalara yayılmış esir Türklerin durumunu bugüne kadar ağzınıza dahi almadınız, alamadınız, hakkı telaffuz etmeye hiç yanaşmadınız. Geçmişte Filistin kamplarında eğitilip ülkemize sızan ve sızdırılan teröristlere kol kanat germekten de hiç utanmadınız. Filistin Devlet Başkanı numune de olsa PKK'ya, FETÖ'ye sesini hiç çıkardı mı? Hiç tepki gösterdi mi? Ülkemizle dayanışma mesajı paylaştı mı? Hiç birisini yapmadı, yapamadı, yapmayı aklından geçirmedi. Çünkü konu Türkiye ve Türk milletiydi. Uygur Türklüğünü terörle eşitlemek potansiyel Türk düşmanlığının açık seçik beyanıdır."

"HDP'nin istekleri doğrultusunda hareket etmeyi Türkiye'ye tercih ediyor"

Grup toplantısının ardından açıklamalarda da bulunan Bahçeli, Anayasa Mahkemesini eleştirerek, "Anlaşılıyor ki Anayasa Mahkemesi başkanı ve üyeleri, söylediklerimizi hiç kaale almıyor. HDP'nin istekleri doğrultusunda hareket etmeyi Türkiye'ye tercih ediyor.Bu konumdan kurtulması için yeni bir anayasa hazırlanması lazım ve Anayasa Mahkemesine şekil belirlemeli. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı AYM kadar Türkiye'nin önemli bir kurumudur. Cumhuriyet Başsavcısının uyarılarını dikkate almayan AYM, esasında yargı müessesini dikkate almıyordur. Bunları şiddetle kınıyorum. Kandil kuyruğundan ayrılmalıdır" açıklamasında bulundu.