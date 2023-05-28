Ankara'da oy kullanan Bahçeli: Yeni yüzyılın ilk seçimi tamamlanmış olmaktadır

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimleri için oyunu Ankara'da kullandı. 14 Mayıs seçimlerinde dikkat çeken bir oy oranına ulaşan MHP'nin lideri Bahçeli, yy kullanmasının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada "Yeni yüzyılın ilk seçimi tamamlanmış olmaktadır. İnşallah hayırlara vesile olacaktır" ifadelerini kullandı.