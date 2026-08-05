Bahçeli'den 'Terörsüz Türkiye' çerçeve yasasına ilk imza

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Terörsüz Türkiye" süreci kapsamında hazırlanan çerçeve yasaya ilk imzayı attı. Bahçeli, "Bu imzayla bin yıllık kardeşliğimiz bir kez daha tescillenmiştir. Türk'üyle, Kürt'üyle, dili ve kimliği ne olursa olsun herkes kazanmıştır. 86 milyon vatandaşımız ve Orta Doğu halkları kazanmıştır" dedi.

"Terörsüz Türkiye" süreci kapsamında hazırlanan çerçeve yasaya ilk imzayı atan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Sürecin iki yıl önce TBMM'de yaptığı konuşmayla başladığının hatırlatılması üzerine Bahçeli, "Attığımız bu imza hayırlı ve uğurlu olsun. Bu imzayla bin yıllık kardeşliğimiz bir kez daha tescillenmiştir. Türk'üyle, Kürt'üyle, dili ve kimliği ne olursa olsun herkes kazanmıştır. 86 milyon vatandaşımız ve Orta Doğu halkları kazanmıştır. Aynı zamanda küresel projelerin bozulmasının ilk adımı da atılmıştır. Bu vesileyle Sayın Cumhurbaşkanımıza (Recep Tayyip Erdoğan) ve Sayın Meclis Başkanımıza (Numan Kurtulmuş) teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Bu proje bir devlet projesidir"

Bahçeli, "Bu proje bir devlet projesidir. Meclisimiz bu konuyla ilgili gerekli inisiyatifi almıştır. Devletimiz gerekli çalışmaları yürütüyor. Hep birlikte bu süreci takip edeceğiz" diye konuştu.

Son dönemde MHP grup toplantılarında sürece neden değinmediği sorusu üzerine Bahçeli, şunları söyledi:

"Bize zaman zaman soruyorlar; son grup konuşmalarında niçin 'Terörsüz Türkiye' sürecine değinmiyorsunuz diye. Biz devlet adabına riayet ederiz. Sayın Cumhurbaşkanımız süreci yakından takip ediyor. Sayın Meclis Başkanımız da konuya vaziyet ediyor. Biz de kendilerine destek veriyoruz. Onların yürüttüğü çalışmaların önüne geçmek doğru değildir."

"Demirtaş'ın halini hatırını sorarım"

Bahçeli, eski HDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkındaki soruya, "Selahattin Demirtaş'ı ziyaret etmedim. Ancak avukatları vasıtasıyla düzenli olarak görüşür, halini hatırını sorarım. O da bana selamlarını iletir. İyi bir hukukumuz var. Ayrıca kendisinin herhangi bir talebi veya isteği olup olmadığını da sorarım. Demirtaş'la Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde birlikte çalıştık" cevabını verdi.

Bahçeli, daha önce yaptığı "Selahattin Demirtaş evine dönsün" açıklamasının hatırlatılması üzerine ise, "Ben yine aynı şeyi söylüyorum. Selahattin Demirtaş evine, Ahmetler görevine, Öcalan umut hakkına kavuşmalıdır. Türkiye huzur bulmalıdır. Hedefimiz Türkiye'nin ve bölgenin huzura kavuşmasıdır" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı