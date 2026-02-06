MHP Genel Başkanı Bahçeli, 6 Şubat Depremleri Anma Programı ve Toplu Açılış Töreni'nde konuştu Açıklaması

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Muhalefet partileri deprem enkazı üzerinde siyasi rant kazıları yaparken devlet-millet tek nefes halinde devasa felakete karşı aynı safa katılmıştır." dedi.

Bahçeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla Osmaniye'de "Küllerinden Doğdu Yine, Türkiye'min Gücüne Bak" temasıyla düzenlenen 6 Şubat Depremleri Anma Programı ve Yapımı Tamamlanan Yatırımların Toplu Açılış Töreni'ndeki konuşmasında, bugün tarihi bir ana tanıklık ettiklerini belirtti.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin 3. yıl dönümünde devlet ve millet dayanışmasının sonuçlarının görüldüğünü aktaran Bahçeli, baba ocağında bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

"14 milyon vatandaşımız depremden doğrudan veya dolaylı etkilenmiştir"

Devlet Bahçeli, tarihin herhangi bir anında tezahür eden bir felakete boyun eğen, ortaya çıkan şiddetli ve vahim olaylara teslim olan bir milletin tarihi sürekliliğinin olmayacağını ifade etti.

Tarih boyunca uğradığı sayısız felaketin içinden sivrilip çıkmayı, aynı zamanda cihanı aydınlatmayı başaran Türk milletinin teklemesi, tökezlemesi ve manen yıkıma uğramasının mümkün olmadığını vurgulayan Bahçeli, "6 Şubat 2023 tarihli ikiz depremlerden sonra bu açık ve aşikar gerçek bütün boyutlarıyla bir kez daha yaşanmış ve teyit edilmiştir. 108 bin kilometreyi vurmuş bir deprem felaketine tek yürek halinde karşı konulmuştur. Bu kapsamda 14 milyon vatandaşımız depremden doğrudan veya dolaylı etkilenmiştir. Daha üzücü olan ise 50 binden fazla vatandaşımız ebediyete irtihal etmiştir. Hepimizin huzurunda 6 Şubat 2023 tarihinde yaşanan asrın felaketinde hayatını kaybetmiş tüm kardeşlerimize cenabı Allah'tan rahmetler niyaz ediyor, mekanları cennet olsun diyorum." diye konuştu.

Muhalefet partilerine tepki

Bahçeli, depremden hemen sonra devletin felaket bölgesinde vaziyet aldığını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın devreye girmesiyle de asrın inşaat seferberliğinin başlatıldığını anımsatarak şöyle devam etti:

"Milletimiz dayanışma, yardımlaşmanın emsalsiz örneklerini göstermiştir. Türkiye adeta ayağa kalkmış, ayrıca pek çok dost ve kardeş ülke, sivil toplum örgütü, arama ve kurtarma çalışmalarına katılan çok sayıda gönüllü kuruluş felaket bölgesine koşmuştur. Hepsine müteşekkiriz. Muhalefet partileri deprem enkazı üzerinden siyasi rant kazıları yaparken taş ve moloz yığınlarının arasında ikbal ve çıkar arayışıyla meşgul olurken devlet, millet tek nefes halinde devasa felakete karşı aynı safa katılmıştır. Dedikodu borsasında fitne hissesine yatırım yapan henüz toprak altında feryatları duyulurken devletin acze düştüğünü utanmadan, sıkılmadan iddia eden fırsat düşkünü kötüler, niyetliler olmayan ganimeti yağmalamak için pusuya yatsalar da maskeleri kısa süre düşmüştür."

Türkiye'nin depremin 15. gününde ilk konutların temelini attığını, 45. gününde ise Gaziantep'in Nurdağ ilçesinde köy evlerinin teslim edildiğini hatırlatan Bahçeli, "O tarihlerde haciz altındaki ağız ve iradeleriyle 'Devlet nerede?' diye soran nevzuhur soytarılara hamdolsun bakmasını ve görmesini bildikten sonra devlet her yerde olduğunu göstere göstere ispat etmiştir. Devletli ve milleti bilmeyen acıyı ve tasayı anlamayan, sırf siyasi hırslarını tatmin ve temin etmek için oraya buraya musallat olan siyasi mefruş takımı, yapılan tarihi hamleleri, atılan güçlü adımları hiçbir zaman da hazmedememiştir. Varsın onlar köhne ve kirli siyasetlerine devam etsinler." değerlendirmesini yaptı.

Bahçeli, Cumhur İttifakı olarak millete hizmete ve mağdurlara kol kanat germeye devam edeceklerini belirterek "Onlar yalan söyleyecekler. Biz sırat-ı müstakim üzerine mücadelemizi sürdüreceğiz. Onlar iftira atacaklar, gerçekleri çarpıtacaklar, aydınlığı perdelemek için çırpınacaklar. Velakin biz sarsılmadan kervanımızı yürüteceğiz." diye konuştu.

Yapılan hizmet ve ortaya çıkan eserleri gölgelemeyi amaçlayanların, deprem bölgesindeki inşa faaliyetleri karşısında şaşkınlığa düştüğünü aktaran Bahçeli, "(Yapamaz) dedikleri her şey yapılmıştır. 'Başaramaz' dedikleri ne varsa hayata geçirilmiştir. 'Hani nerede depreme dayanıklı konutlar?' diyerek ortalığı karıştırmaya çalışan siyasi güruh aldatmanın ipinden tutmuşlardır. Ancak ne yaparlarsa boştur. Ne söylerlerse boşunadır." ifadelerini kullandı.

Bahçeli, şöyle devam etti:

"Ellerinde imkan olsa kümes bile yapamayacak olanlar 455 bin 357 bağımsız bölümün inşasını nasıl yok sayacaklar? Güneşi balçıkla nasıl sıvayacaklar? Onların hayali bizim gerçeğimizdir. Onların uzağı bizim yakınımızdır. Onların imkansızlığı bizim mümkünümüzdür. Çünkü iman varsa imkan vardır diyen bir yüreğin sahipleriyiz. Başarının limitini, inancımızın seviyesi ile bir ve aynı görüyoruz. Biz, Cumhur İttifakı'yız. Biz Türkiye sevdalısı, tertemiz ahlaklı, vatan ve millet müdafileriyiz. İşte Osmaniye her şeyin şahididir."

Osmaniye'deki çalışmalar

Depremin ardından Osmaniye'nin çehresinin değiştiğini dile getiren Bahçeli, 2 bin 500 köy evi olmak üzere inşa edilen 12 bin 557 konutun Osmaniye'nin çehresini değiştirip acıları bir nebze de olsa dindirdiğini vurguladı.

Bahçeli, deprem bölgesinin yeniden ayağa kaldırılmasında hizmeti geçen başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ve diğer ilgililere şükranlarını sunarak sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu gerçeği reddetmek akıl ve vicdan işi midir? Her şeye karşı olan muhalefetin esasen Türkiye'ye karşı olduğu da aleni değil midir? Hükümeti düşürmek için Türkiye'yi düşürmeye hazır olanların tuzak ve tertiplerine aldanacak ve buna kanacak hamiyet sahibi tek bir insanımız dahi yoktur. Asrın inşa seferberliğini karartmak için kırk dereden su getirenlere Hazreti Mevlana'nın sözleriyle sesleniyorum: 'Sözünüzü süzün de söyleyin. Gönlü bulandırmasın. Sözünüzü dizin de söyleyin. Kulağa inci diye takılsın. Sözünüzü yüze söyleyin. Gıybet olup utandırmasın.' Yaralar sarıldı, deprem bölgesi küllerinden yeniden doğdu."