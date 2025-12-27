MHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın, Muğla'da partisinin il binasının açılışında konuştu Açıklaması

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, "Cumhur İttifakı anlayışı içerisinde Milliyetçi Hareket Partisi, Terörsüz Türkiye idealine ulaşma noktasında kesinlikle geri durmayacaktır. Bu husustan muarızlarımız karşı dursa bile vazgeçmeyeceğiz." dedi.

Yalçın, Muğla'nın Menteşe ilçesi Emirbeyazıt Mahallesi'ndeki partisinin il başkanlığı binasının açılışında yaptığı konuşmada, 24 Ekim'de başlattıkları "Hayırlı Günler Komşum" ziyaretleri ve "Derdiniz Derdimizdir" sohbetleriyle bugüne kadar 37 bin noktada milletle buluştuklarını söyledi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin öncülük ettiği ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sahiplenerek bir devlet politikası haline gelen "Terörsüz Türkiye" olgusunun bir yıl sonra çok önemli mesafe kat ettiğini anlatan Yalçın, bu mesafenin de Türkiye'yi gelecekte rahatlatarak bölgesinde arzu ettiği seviyeye getireceğini kaydetti.

Terörsüz Türkiye için ortaya konulan çalışmaların, kararlılığın ve istikametin önemine vurgu yapan Yalçın, şöyle konuştu:

"Cumhur İttifakı anlayışı içerisinde Milliyetçi Hareket Partisi, Terörsüz Türkiye idealine ulaşma noktasında kesinlikle geri durmayacaktır. Bu husustan muarızlarımız karşı dursa bile vazgeçmeyeceğiz. Cumhur İttifakı olarak Genel Başkanımız Devlet Bahçeli ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan bu hususta ciddi mesafeler almışlardır. Dolayısıyla kim ne derse desin Cumhur İttifakı ve Milliyetçi Hareket Partisi, Terörsüz Türkiye'yi sonlandıracaktır. Bu konuda ne partimiz ne Cumhur İttifakı asla taviz vermemiştir, asla pazarlık yapmamıştır, asla bazı vaatlerde bulunmak suretiyle aciz ve küçük düşmemiştir. Bu, devlet aklıdır. Terörsüz Türkiye dediğinizde bunun dayanağı ve kuvvetlendiricisi devletin kendisidir. Dolayısıyla partimizin bu faaliyetleri Türkiye huzur bulana kadar devam edecektir. Bu konuda halkımız ve insanlarımız Milliyetçi Hareket Partisi'nin olduğu ve bulunduğu plana son derece güvenmektedir."

"Türk milleti, 'Terörsüz Türkiye' olgusunu destekliyor"

Türk milletinin "Terörsüz Türkiye" olgusunu desteklediğini vurgulayan Yalçın, vatandaşların sürece çok ciddi anlamda destek verdiğini, bunun sonucunu hep birlikte çok yakın zamanda alacaklarını kaydetti.

MHP'nin "Terörsüz Türkiye" olgusuna ayrı önem verdiğine işaret eden Yalçın, "Terörsüz Türkiye olgusuna karşı durup bunun bozulmasını isteyenlere sormak lazım. Türkiye'de hala şehit mi görmek istiyorsunuz? Türkiye'de hala gazilerimizin olmasını mı istiyorsunuz? Türkiye'nin bölgesinde aciz bir devlet olmasına mı müsaade edeceksiniz? Bu soruların cevabını veremeyen muhalefeti İsrail yanlısı olmakla suçluyoruz. Çünkü bu bölgede Türkiye'nin menfaatine olmayan her işin arkasında Gazze celladı, Gazze soykırımcısı, bu bölgede soykırım uygulayan İsrail'i görüyoruz." diye konuştu.

Yalçın, Türkiye'nin bu önemli adımını baltalamaya çalışanlara Muğla İl Başkanlığından seslenerek, "Ne Milliyetçi Hareket Partisi, ne de Cumhur İttifakı, Terörsüz Türkiye gerçeğini uygulamadan bu programından vazgeçmeyecektir." ifadesini kullandı.

MHP İl Başkanı Burak Demirel ise il binasının hayırlı olmasını temenni ederek, her derdi olanın kapısını rahatlıkla çalabileceği, sözün samimiyetle dinleneceği bir merkez olacağını söyledi.

Bu çatı altında kişisel hesapların değil, milletin beklentilerinin konuşulacağını anlatan Demirel, "Bu kapıdan içeri giren herkes bilir ki burada makam yoktur, millet vardır, hesap yoktur, hizmet vardır." dedi.

Yalçın ve katılımcılar, konuşmaların ardından dua edilmesiyle il binasının açılışını gerçekleştirdi.