MHP Genel Başkan Yardımcısı Özdemir, Kayseri'de iftar programında konuştu Açıklaması

MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, "Aziz milletimizin milli birlik ve beraberliğinden asla taviz vermeden Türkiye'yi kardeşçe mutlu yarınlara eriştirebilmek için iç cephemizi tahkim edip sağlamlaştırıp daha güçlü bir şekilde ülkemizi ve milletimizi yarınlara taşıyacağız." dedi.

Özdemir, partisinin Melikgazi İlçe Başkanlığı tarafından bir düğün salonunda düzenlenen iftar programında yaptığı konuşmada, Orta Doğu coğrafyasında son zamanlarda neredeyse ateşin düşmediği bir ülke kalmadığını söyledi.

ABD-İsrail'in İran'a saldırılarını değerlendiren Özdemir, bunun önceden planlanmış bir savaşa dönüştüğünü ve neticesinde tamamen Müslüman coğrafyasının hedef alındığını dile getirdi.

Özdemir, savaş ve çatışmalardan sadece İran, ABD ya da İsrail'in değil 12 Orta Doğu ülkesinin de etkilendiğini söyledi.

Orta Doğu'nun bugünlerde tamamen ateş deryasına döndüğünün altını çizen Özdemir, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hedeflenen ve istenen Orta Doğu coğrafyasında bulunan İslam ülkelerinin tamamının etnik ve mezhep temelli ayrışmaya tabi tutulması, bunun akabinde devletlerin rejimlerinin çökmesi, otorite boşluğu yaşanan yerlerle beraber İsrail'in güvenliğinin sağlanmak üzere yine siyonist rejimin hedefleri arasında olan 'Arz-ı Mevud'un gerçekleştirilmesidir. Bu plan ve projelere Türkiye Cumhuriyeti olarak elbette aşinayız. Yapılmaya çalışılan, Müslümanların ve Orta Doğu bölgesinde yaşayan İslam devletlerinin hem birbirleri arasında ayrışması hem de kendi ülkeleri içerisinde daha fazla bölünmesi ve parçalanmasıdır. O zaman bu şartlar altında sergilenmesi gereken politikalarda tutarlı bir şekilde sizin kendi antitezinizi ortaya koymanız lazım. Türkiye Cumhuriyeti olarak biz uzun zamandan bu yana ana hedeflerimizden bir tanesini kendi istikrarımızı tesis ederken, yakın coğrafyamızla beraber dünyanın geri kalanına da istikrar vadeden bir anlayışı yansıtabilmeliyiz diyorduk. İşte şimdi onun tezahür etmesi gereken zaman diliminin tam da içerisindeyiz."

Özdemir, sıkıntıya uğramamış, çökmemiş, savaşa girmemiş neredeyse tek bir İslam devletinin kalmadığını belirtti.

Özdemir, Orta Doğu'yla ilgili yaşanacak gelişmelerde Türkiye'nin hak ve hukuk çerçevesinde gücünü ortaya koymasının ve mazlumların yanında yer almasının önemli olduğunu ifade etti.

Birlik ve beraberliğin önemli olduğunu vurgulayan Özdemir, "Aziz milletimizin milli birlik ve beraberliğinden asla taviz vermeden Türkiye'yi kardeşçe mutlu yarınlara eriştirebilmek için iç cephemizi tahkim edip sağlamlaştırıp daha güçlü bir şekilde ülkemizi ve milletimizi yarınlara taşıyacağız." dedi.

"Arzumuz ve temennimiz yaşanan çatışmaların, savaşların bir an önce nihayete ermesidir"

Türkiye'nin önemli bir güç olduğuna dikkati çeken Özdemir, şunları kaydetti:

"Türklüğün ve İslam'ın bugün yeryüzünde sinmemiş, yılmamış, çökmemiş, ayakta kalan tek nişanesi, tek sancağı, tek kalesi Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Türk milletidir. Zalimin zulmü varsa, mazlumun Allah'ı var, Allah'ın da Türk isimli bir ordusu var. İşte bu kapsamda üzerimize düşen sorumluluğun ne derece ağır olduğunun ama bir o kadar da kutlu olduğunun farkındayız. Milliyetçi Hareket Partisi'nin çok kıymetli neferleri, çok değerli evlatları, Cumhur İttifakı çatısı altında Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı ve liderliğinde aynı anlayışla mazlumlara kol kanat gerip Türkiye'yi yeniden büyük, süper ve küresel bir güç yapma arzusunda yoluna devam etmektedir. Milliyetçi Hareket Partisi'nin Sayın Genel Başkanımızın liderliğinde takip ettiği 21. yüzyıl siyasetinin var olan ana kökü, ruhu da burada yatmaktadır. Arzumuz ve temennimiz yaşanan çatışmaların, savaşların bir an önce nihayete ermesidir. Bu kapsamda Milliyetçi Hareket Partisi olarak her ne olursa olsun İran'ın toprak bütünlüğünün korunmasının önemli olduğunu ifade ediyoruz. Bunun da altını çiziyoruz."

Programa, MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, MHP İl Başkanı Enes Ertuğrul Kalın ve MHP Melikgazi İlçe Başkanı Murat Titizbaş ile partililer katıldı.