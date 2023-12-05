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MHP Genel Başkan Yardımcısı Kamil Aydın: Yerel seçimlerde ikbal kaygısı olmayacak

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MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Kamil Aydın, yaklaşan yerel seçimlerle ilgili olarak bir değerlendirmede bulundu. Aydın, seçimlerde milletin çizdiği istikamette yürüyenlerin ikbal kaygısı olmayacağını belirtti.

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Kamil Aydın, yaklaşan yerel seçimlerle ilgili olarak bir değerlendirmede bulundu. Kamil Aydın, "Milletin çizdiği istikamette yine aziz milletin duaları ve destekleriyle yürüyenlerin ikbal kaygısı olmayacağı gibi, sırtı da yere gelmez" dedi.

Türkiye'yi temsilen gerçekleştirdiği yurt dışı temasları ve çalışmalarıyla göz doldurmaya devam eden MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Kamil Aydın, yaklaşan yerel seçimlerle ilgili olarak Gazeteniz YENİGÜN'e özel değerlendirmelerde bulundu. Cumhur İttifakı'nın milli birlik ve beraberliği, milli ruh ve dayanışmayı tesis eden çok önemli bir payda olduğunun altını çizen Aydın, "Bu payda etrafında bir araya gelmiş olan hiç kimsenin kaygısı olmaz, endişesi olmaz, tedirginliği olmaz. Bizim özümüz de millet, sözümüz de millettir, milletten yanadır. Bu yüzden önümüzdeki yerel seçimler, Allah'ın izniyle aziz milletimizin gönül hanesine yeni bir zafer olarak yazılacak ve pek tabii ki, 14-28 Mayıs seçimlerinin tacı olacaktır" ifadelerini kullandı.

Aydın'dan İttifak Vurgusu

Yerel seçimleri Cumhur İttifakı penceresinden değerlendiren Prof. Dr. Kamil Aydın, söz konusu ittifakın asla bir 'al-ver' pazarlığı olmadığını ifade ederek, "Cumhur İttifakımızın temelinde diğer ittifaklarda olduğu gibi bir pazarlık süreci yoktur, olmamıştır, olmayacaktır. Bizim ittifakımız Türkiye'mizin haklı gururudur, özlemlerimizin ve ülkülerimizin tercümanıdır. Bizim ittifakımız bir proje değildir, milli sinerjinin ta kendisidir, milli duruşun öznesidir, siyasi ahlakın sembolü ve simgesidir. Böylesine ulvi değerler üzerine inşa edilmiş bir ittifakın doğal olarak kaygı duymasını ya da endişelenmesini gerektiren bir durum yoktur, olmayacaktır. Milletin desteğini ve duasını alan, milletiyle omuz omuza yürüyenin yolda kaldığı görülmüş müdür, görülmüş şey midir? Buradan hareketle önümüzdeki yerel seçimlerin sonuçları da, yine aziz milletimizin beklentileri doğrultusunda şekillenecek, önceki seçimlerde de olduğu gibi, yine milletin dediği olacaktır" diye konuştu. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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