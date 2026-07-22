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Adem Yurdagül raporunu sundu, Bahçeli Erzurum İl kongresi için tarih verdi

Adem Yurdagül raporunu sundu, Bahçeli Erzurum İl kongresi için tarih verdi
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MHP Erzurum İl Teşkilatı'nda ilçe kongreleri tamamlandı. İl Başkanı Adem Yurdagül ve il başkan yardımcısı, Genel Başkan Devlet Bahçeli'ye rapor sundu. Bahçeli, Erzurum İl Kongresi'nin 5 Eylül'de yapılması talimatını verdi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Erzurum İl Teşkilatında, süreci büyük bir titizlikle yürütülen ilçe kongreleri tamamlandı.

Kongrelerin ardından MHP Erzurum İl Başkanı Adem Yurdagül ve Teşkilatlardan Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Cihan Aksakal, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi makamında ziyaret ederek kapsamlı bir rapor sundu.

Ziyarette, Erzurum genelinde gerçekleştirilen ilçe kongrelerinin sonuçları, teşkilatların mevcut durumu ve saha çalışmaları hakkında Genel Başkan Bahçeli'ye detaylı bilgi arz edildi. Hazırlanan raporu inceleyen MHP lideri Devlet Bahçeli, Erzurum teşkilatının çalışmalarından duyduğu memnuniyeti dile getirerek yönetim kuruluna teşekkürlerini iletti.

Bahçeli'den "5 eylül" talimatı

Görüşmede, ilçe kongrelerinin başarıyla tamamlanmasının ardından merakla beklenen Erzurum İl Kongresi'nin tarihi de netleşti. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Erzurum İl Kongresi'nin 5 Eylül tarihinde yapılması yönünde talimat verdi.

Ziyaret sonrası açıklama yapan MHP Erzurum İl Başkanı Adem Yurdagül, "Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli beyefendiyi ziyaret ederek Erzurum genelinde tamamladığımız ilçe kongrelerimizin raporunu takdim ettik. Sayın Genel Başkanımızın talimatlarıyla il kongremizi 5 Eylül tarihinde gerçekleştireceğiz. Tüm teşkilatlarımızla birlikte liderimizin emrinde, 'Güçlü Teşkilat, Güçlü Erzurum' şiarıyla kutlu toyumuza hazırlanıyoruz" ifadelerini kullandı.

MHP Erzurum İl Başkanlığı, Genel Başkan Bahçeli'nin talimatı doğrultusunda 5 Eylül'de yapılacak büyük il kongresi için hazırlık çalışmalarına vakit kaybetmeden başladı. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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