MHP Denizli İl Başkanı İsrail'in Gazze'deki Katliamını Kınadı

Milliyetçi Hareket Partisi ( Mhp ) Denizli İl Başkanı Mehmet Ali Yılmaz, İsrail'in Gazze'de yaptığı katliamın evrensel insan hakları ve uluslararası hukukun açık bir ihlali olduğunu belirterek; "Benjamin Netanyahu denen caninin, alçağın, çocuk kanları ile anne karnınki suçsuz günahsız yavrularımızın kanları ile beslenen bu vampirin soykırımı sürdürmesi, insanlık vicdanında affedilmez bir yara açmaktadır" dedi.

Mhp Denizli İl Başkanı Mehmet Ali Yılmaz, İsrail'in Gazze'ye yönelik işgali ve uyguladığı zulmü sert bir dille kınadı. 8 aydır devam eden insanlık dışı saldırılarda 15 bini çocuk 36 bin Filistinlinin öldürüldüğünü, 81 bin kişinin yaralandığını ve 2 milyondan fazla insanın göçe zorlandığı belirten MHP İl Başkanı Yılmaz, "Türk milleti olarak, tarih boyunca her zaman mazlumların yanında, zalimlerin karşısında durduk. Bugün de Gazze'de yaşanan insanlık dışı olaylar karşısında sessiz kalmamız asla mümkün değildir. Gazze'deki vatandaşlara yapılan zulüm, insanlık vicdanında derin yaralar açmaktadır. Özellikle masum çocukların ve sivillerin hedef alınması, kabul edilemez bir insanlık suçudur. Bizler, güçlü ve onurlu Türkiye Cumhuriyeti'nin evlatları olarak, bu haksızlıklar karşısında dün olduğu gibi bugünde mazlumların yanında olmaya dimdik devam edeceğiz. 7 Ekim 2023 tarihinde Gazze'de başlayan katliam, insanlık tarihine kara bir leke olarak kazınmış ve kazınmaya devam etmektedir. Bu tarihten itibaren Gazze'deki masum sivillere, özellikle de çocuklara yönelik saldırılar, kabul edilemez bir vahşettir. Bu katliam, evrensel insan haklarının ve uluslararası hukukun açık bir ihlalidir" diye konuştu.

"Türk milletinin onurlu duruşu, mazlumların umut ışığıdır"

Türk tarihinin şanlı geçmişinin her zaman mazlumların yanında olmayı ve adaleti savunmayı ilke edindiğine dikkat çeken Başkan Yılmaz, " Gazze'de yaşanan acılar, hepimizin yüreğinde derin izler bırakmaktadır. Bu topraklarda, adaletin ve insan haklarının savunulması için mücadele eden atalarımızın mirasına sahip çıkarak, Gazze halkının yanında olduğumuzu yüksek sesle haykırıyoruz. Bilge Liderimiz Devlet Bahçeli'nin de dediği gibi, 'Türk milletinin onurlu duruşu, mazlumların umut ışığıdır' Bu zor günlerde, Gazze halkının yalnız olmadığını, onların acısını paylaştığımızı ve haklı mücadelelerinde her zaman destekçileri olduğumuzu bir kez daha vurguluyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Yurtta sulh, cihanda sulh' ilkesini benimseyen milletimiz, dünya barışı için her zaman çaba göstermiştir. Gazze'de yaşanan trajedi sadece bir insanlık suçu değil, aynı zamanda çocuklara ve sivillere karşı işlenen vahşi bir soykırmdır. Benjamin Netanyahu denen caninin, alçağın, çocuk kanları ile anne karnınki suçsuz günahsız yavrularımızın kanları ile beslenen bu vampirin soykırımı sürdürmesi, insanlık vicdanında affedilmez bir yara açmaktadır.. Mehmet Akif Ersoy'un dediği gibi 'Zulmü alkışlayamam, zalimi asla sevemem' diyen bir millet olarak, İsrail'in bu vahşi saldırılarını en sert şekilde nefretle kınıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Gazze'deki kardeşlerimizin yanındayız"

"Türk milleti olarak, bu olayların farkında ve uyanık olmalıyız" diyen Başkan Yılmaz, şöyle konuştu:

"Bu olaylara sadece siyasi bir perspektiften bakmak, yaşanan insanlık dramını göz ardı etmek demektir. Gazze'deki durum, siyasi sınırların ve ideolojilerin ötesinde, evrensel insan haklarının ihlalidir. Hepimiz, hangi milletten olursak olalım, hangi dini görüşe sahip olursak olalım, hangi siyasi ve ideolojik görüşe sahip olursak olalım her şeyden önce insan olarak bu soykırıma karşı durmalıyız. İnsanlık onurunun korunması, siyasi görüşlerin üstündedir ve bu bilinçle hareket etmelidir. Gazze'de yaşanan bu zulüm, sadece oradaki kardeşlerimizi değil, aynı zamanda tüm insanlığı hedef almaktadır. Bizler, asil Türk milleti olarak, Gazze'de yaşanan trajedinin bir an önce son bulmasını ve kalıcı bir barışın sağlanmasını diliyoruz. Gazze'deki kardeşlerimizin yanında olduğumuzu, onların acısını yürekten paylaştığımızı ve her zaman yanlarında olacağımızı bir kez daha vurguluyoruz. Bu vesileyle, tüm hemşehrilerimizi Gazze için dua etmeye, bu konuda duyarlılık göstermeye ve mazlumların yanında yer almaya davet ediyorum. Türkiye Cumhuriyeti, adaletin, barışın ve insan haklarının savunucusu olmaya devam edecektir. Gazze'deki kardeşlerimizin yanında olduğumuzu ve onların haklı mücadelesinde destekçileri olduğumuzu bir kez daha ilan ediyoruz" - DENİZLİ