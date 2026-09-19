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MHP Denizli 15. Olağan Kongresi'nde İl Başkanı Yılmaz güven tazeledi, Kalaycı konuştu

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MHP Denizli İl Başkanlığının 15. Olağan Kongresi'nde Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı konuştu. Tek listeyle gidilen seçimde mevcut başkan Mehmet Ali Yılmaz güven tazeledi; Kalaycı, Terörsüz Türkiye süreci ve savunma sanayisine dair mesajlar verdi.

Milliyetçi Hareket Partisinin (MHP) Denizli İl Başkanlığı 15. Olağan Kongresi yapıldı.

MHP İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Pamukkale ilçesindeki bir düğün salonunda düzenlenen kongre, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Kongrede konuşan MHP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı, partisinin Türk milliyetçiliğinin siyasi taşıyıcısı olduğunu belirtti.

Cumhur İttifakı'na girerken "önce ülkem ve milletim" dediklerini belirten Kalaycı, ittifakla bugüne kadar birçok alanda tarihi adımlar attıklarını ve başarılar elde ettiklerini belirtti.

Türkiye'nin hak ve menfaatlerini her platformda korumak amacıyla çok yönlü ve çok boyutlu diplomasi anlayışının benimsendiğini dile getiren Kalaycı, "Türkiye çok yönlü ve insani dış politika anlayışı ile bölgesel gelişmelerin belirleyicisi, küresel düzeyde etkili bir aktör konumuna gelmiştir." diye konuştu.

Kalaycı, Türkiye'nin Karabağ, Libya, Kıbrıs, Doğu Akdeniz, Irak ve Suriye'de dengeleri değiştirdiğini kaydetti.

Terörle mücadeleye ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Kalaycı, güvenlik güçlerinin mücadelesiyle terörün belinin kırıldığını aktardı.

Mustafa Kalaycı, "Bilge Liderimiz ve Genel Başkanımız Devlet Bahçeli, milli birlik ve beraberliğimizi güçlendirmek, bölgemizdeki emperyalist ve siyonist oyunları bozmak, coğrafyayı düzene ve huzura kavuşturmak amacıyla Terörsüz Türkiye-Terörsüz Bölge sürecini başlatmıştır. Bugüne kadar bu hedefe ulaşma yolunda birçok engeli aştık, önemli mesafe aldık. PKK/KCK terör örgütü ve bağlantılı her türlü oluşumun fiilen feshinin, silah ve mühimmatın tümüyle tesliminin tespit ve teyidi ile Terörsüz Türkiye-Terörsüz Bölge hedefine ulaşılacaktır." ifadelerini kullandı.

MHP'nin "Üreten Ekonomi Programı" kapsamında yerli ve milli üretim ile ekonomik güvenliği ve bağımsızlığını savunduklarını anlatan Kalaycı, Türkiye'nin teknoloji odaklı sanayi hamlesiyle ileri teknolojileri üreten ve ihraç eden bir konuma ulaştığını anlattı.

Savunma sanayisindeki gelişmelere de dikkati çeken Kalaycı, Türkiye'nin insansız hava araçlarıyla başlattığı atılımı 5'inci nesil savaş uçaklarıyla sürdürdüğünü belirtti.

Kalaycı, "Savunma sanayii, Türkiye'nin bağımsızlık iradesinin, milli güvenlik vizyonunun ve geleceğe dönük kararlılığının en güçlü tezahürü haline gelmiştir." dedi.

Türkiye'nin havalimanları, kara ve demir yolları, otoyollar, köprüler, tüneller ve şehir hastaneleri gibi yatırımlarla büyük projelere imza attığını ifade eden Kalaycı, Kalkınma Yolu ve Turan Koridoru projelerinin Türkiye'ye küresel bağlantı fırsatları sunacağını savundu.

Kalaycı, konuşmasının sonunda Türkiye'nin geleceğinin parlak olduğunu belirterek Cumhur İttifakı'nın Türkiye'yi yükseltmeye ve küresel ve bölgesel marka değerini güçlendirmeye devam edeceğini söyledi.

Türkiye'nin "Türk ve Türkiye Yüzyılı" hedeflerine kararlı adımlarla ilerlediğini ifade eden Kalaycı, "Türk ve Türkiye Yüzyılı, refah ve bereket yüzyılı olacaktır. Türk ve Türkiye Yüzyılı, barış ve kardeşlik yüzyılı olacaktır." diye konuştu.

Tek listeyle gidilen seçimde mevcut başkan Mehmet Ali Yılmaz, güven tazeledi.

Kongreye, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci, AK Parti Denizli milletvekilleri Şahin Tin, Nilgün Ök ve Cahit Özkan, AK Parti İl Başkanı Muhammet Subaşıoğlu ve partililer katıldı.

Kaynak: AA
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