MHP’den Vezirköprü’ye hayırlı olsun ziyareti

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili İlyas Topsakal, MHP Vezirköprü İlçe Başkanlığı görevine getirilen Hasan Doğru'ya hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

MHP Samsun teşkilatının ilçe ziyaretleri kapsamında gerçekleştirilen ziyarette, Topsakal'a MHP Samsun İl Başkanı Burhan Mucur ve İl Başkan Yardımcısı Hasan Güler eşlik etti.

MHP Samsun İl Başkanı Burhan Mucur, ilçe teşkilatlarında yaşanan görev değişikliklerinin ardından hayırlı olsun ziyaretleri gerçekleştirdiklerini belirterek, yeni görevlerine başlayan teşkilat mensuplarına başarılar diledi.

Milletvekili İlyas Topsakal ise Hasan Doğru'ya yeni görevinde başarılar dileyerek, teşkilat çalışmalarının birlik ve beraberlik içerisinde sürdürüleceğini söyledi.

Ziyarette ayrıca önceki dönem MHP Vezirköprü İlçe Başkanı Ahmet Aslan'a görev süresi boyunca yaptığı çalışmalar dolayısıyla teşekkür edildi.

MHP Vezirköprü İlçe Başkanı Hasan Doğru da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Topsakal ve Mucur'a teşekkür etti. Doğru, yeni dönemde teşkilat çalışmalarını sürdürmek için gayretle çalışacaklarını ifade etti.

Ziyaret, ilçedeki Vezirköprü yazısının önünde çekilen hatıra fotoğrafı ile son buldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı