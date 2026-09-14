İzmir'in Urla ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekipleri tarafından durdurulan yelkenli teknede 11 düzensiz göçmen ile 2 göçmen kaçakçısı yakalandı.

13 Eylül'de saat 05.06'da Urla ilçesi açıklarındaki yelkenli teknede bir grup düzensiz göçmen bulunduğu bilgisi üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik gemisi TCSG-107 ve Sahil Güvenlik botu KB-7 bölgeye sevk edildi. Ekipler tarafından takibe alınan yelkenli tekne kısa sürede durduruldu. Teknede yapılan aramada 5'i Filistin, 3'ü Afganistan, 1'i Suriye, 1'i Yemen ve 1'i Irak uyruklu olmak üzere toplam 11 düzensiz göçmen ile 2 göçmen kaçakçısı yakalandı. Karaya çıkarılan düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edilirken, yakalanan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı