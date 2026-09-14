Haberler

Yelkenli teknede 11 düzensiz göçmen ile 2 göçmen kaçakçısı yakalandı

Yelkenli teknede 11 düzensiz göçmen ile 2 göçmen kaçakçısı yakalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İzmir’in Urla ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekipleri tarafından durdurulan yelkenli teknede 11 düzensiz göçmen ile 2 göçmen kaçakçısı yakalandı.

İzmir'in Urla ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekipleri tarafından durdurulan yelkenli teknede 11 düzensiz göçmen ile 2 göçmen kaçakçısı yakalandı.

13 Eylül'de saat 05.06'da Urla ilçesi açıklarındaki yelkenli teknede bir grup düzensiz göçmen bulunduğu bilgisi üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik gemisi TCSG-107 ve Sahil Güvenlik botu KB-7 bölgeye sevk edildi. Ekipler tarafından takibe alınan yelkenli tekne kısa sürede durduruldu. Teknede yapılan aramada 5'i Filistin, 3'ü Afganistan, 1'i Suriye, 1'i Yemen ve 1'i Irak uyruklu olmak üzere toplam 11 düzensiz göçmen ile 2 göçmen kaçakçısı yakalandı. Karaya çıkarılan düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edilirken, yakalanan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Rusya ve Ukrayna anlaştı! Birbirlerinin enerji hedeflerini vurmayacaklar

Trump piyasaları rahatlatacak haberi verdi: Birbirlerini vurmayacaklar
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Pandeminin faturası yıllar sonra çıktı! İlaç üreticisi Pfizer, iki ülkeye haciz getirdi

Koronanın faturasını yıllar sonra ödeyecekler! İki ülkeye haciz geldi
Suriye'de protestolar alevleniyor! Şara'nın fotoğrafını ezdiler

Protestolar alevlendi! Cumhurbaşkanının fotoğrafını böyle ezdiler
Diyarbakır’da dikkat çeken Demirtaş sohbeti: Sakızcı Memo, Bilal Erdoğan’dan istedi

Diyarbakır’da Demirtaş sohbeti! Sakızcı Memo Bilal Erdoğan’dan istedi

Şanlıurfa'da akılalmaz kavga! Ellerine ne geçirdilerse birbirlerine saldırdılar

Sokak bir anda karıştı: Ellerine ne geçerse saldırdılar

Kadının fotoğrafını montajlamıştı! Mahkeme beraat verdi, İstinaf müdahale etti, Yargıtay son noktayı koydu

Yargıtay, Instagram sapığı için son sözü söyledi
Faili meçhuller güncel teknolojiyle mercek altında! İşte aydınlatılan dosya sayısı

Faili meçhuller mercek altında! İşte aydınlatılan dosya sayısı
Flört sitesinde tanıştığı kadını iş yerine götürdü, kariyeri bitti

Flört sitesinde tanıştığı kadını iş yerine götürdü, kariyeri bitti