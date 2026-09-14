Cengiz Ünder'in 5-1 kazanılan maç öncesi kehaneti ortaya çıktı

Trendyol Süper Lig’in 5. haftasında Samsunspor'u deplasmanda 5-1 gibi farklı bir skorla mağlup eden Çorum FK'da Cengiz Ünder rüzgarı esiyor. Fenerbahçe’den transfer edilen milli futbolcu, karşılaşmadaki performansının yanı sıra maç öncesinde yaptığı skor tahminiyle de gündeme oturdu.

MAÇ ÖNCESİ FLAŞ RÖPORTAJ

Kırmızı-siyahlı ekibin Samsunspor karşısında aldığı sükseli galibiyette 2 gol kaydederek yıldızlaşan 29 yaşındaki futbolcu, eski formuna kavuştuğunun sinyallerini verdi. Ancak maçın ardından en çok konuşulan detay, tecrübeli oyuncunun mücadele başlamadan önce verdiği röportaj oldu.

''2-1 YENERİZ, BİR GOL DE BEN ATARIM''

Kariyerinde Roma, Leicester City ve Marsilya gibi kulüplerin formasını giyen Cengiz Ünder, karşılaşma öncesinde yaptığı tahminde galibiyetten emin konuştu. Çorum FK’nin resmi hesabından paylaşılan görüntülerde milli futbolcunun "Maçı 2-1 kazanacağımızı düşünüyorum. Bir tanesini ben atarım, diğerine bakacağız, göreceğiz. Ama kesin bir gol atacağımı düşünüyorum." ifadelerini kullandığı görüldü.

KULÜPTEN ESPRİLİ PAYLAŞIM: ''BİR DEDİ, İKİ ATTI''

Maç öncesi bir gol atacağını söyleyen fakat sahada iki kez fileleri havalandıran Cengiz Ünder için kulübü Çorum FK da sosyal medyada jest yaptı. Çorum FK yönetimi, milli yıldızın röportajını "Bir dedi, iki tane attı" notuyla paylaşarak taraftarların beğenisine sundu.