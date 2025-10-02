MHP'den dikkat çeken Selahattin Demirtaş çıkışı

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, katıldığı televizyon programında eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkında sorulan soruya yanıt verdi.

Yıldız, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ( Aihm ) kararlarının Türkiye Anayasası gereği bağlayıcı olduğuna dikkat çekerek, "Anayasa'nın 90. maddesi usulüne uygun alınmış uluslararası anlaşmalara uymayı zorunlu kılar. Yani bu madde ortadayken, elbette bazı şeyler yapmak gerekir" ifadelerini kullandı.

DEMİRTAŞ 2016'DAN BERİ TUTUKLU

Selahattin Demirtaş, Kasım 2016'dan bu yana tutuklu bulunuyor. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin geçen yıl Meclis açılışında DEM Partili vekillerle tokalaşmasıyla başlayan süreç, PKK'nın silah bırakması tartışmalarına kadar uzanmış, bu süreçte Demirtaş'ın tahliye edilmesi de sık sık gündeme gelmişti.

"GENEL AF OLMAZ"

Feti Yıldız, programda kendisine yöneltilen "Genel af olur mu?" sorusuna da yanıt verdi. Yıldız, Türkiye'de şu an için genel affın şartlarının bulunmadığını vurgulayarak, "Genel af olmaz. Ancak cezaların indirimi, infaz düzenlemeleri ve eşitliğe yönelik adımlar atılması gerekir. Bu dönemde kesin adım atılması gerekiyor" dedi.

AVUKATI 8 EKİM TARİHİNE DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Selahattin Demirtaş'ın avukatı Mahsuni Karaman da dün yaptığı açıklamada, Aihm'in verdiği son hak ihlali kararına işaret ederek 8 Ekim 2025 tarihinin kritik olduğunu belirtti.

"İstinaf Dairesinin dosyayı hemen incelemeye alarak Sayın Demirtaş ve arkadaşlarını, ilk elden, hukukun gereği olarak tahliye etmesi gerekir" diyen Karaman, Demirtaş'ın tahliyesi için çağrı yaparken şu ifadelere yer verdi:

Diğer taraftan tüm sıcaklığı ile yürütülen ve temkinli izlenen çözüm sürecinin inandırıcılığının gereği olarak da Kobani tutuklularının tahliyesi gerekli ve hatta zorunludur.

Öyle ki, tıpkı MHP'nin Kobani dosyasında istinafa başvurmaması gibi, hükümetin de itiraz süresi 8 Ekim 2025'te son bulacak olan AİHM kararına itiraz etmemesi anlamlı olacaktır. Zaten benzer itirazların AİHM nezdinde bir karşılık bulmayacağı önceki AİHM Büyük Dair kararı ile de sabittir.

Gerek yerel ve uluslararası hukukun gereği olarak, gerekse de barış ve kardeşlik sürecinin inandırıcılığının pekişmesi açısından, İstinaf Dairesinin Kobani dosyasını ivedi şekilde incelemeye alacağı ve Sayın Demirtaş ve arkadaşları hakkında tahliye kararı vereceği yönünde güçlü bir beklentimiz olduğunu not etmek gerekir."