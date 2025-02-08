MHP'den CHP'ye: İmamoğlu prematüre bir cumhurbaşkanı adayı olacak

Mhp Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, CHP'nin aday belirleme sürecini eleştirerek; " İmamoğlu, CHP üyelerinden desturu alırsa prematüre bir cumhurbaşkanı adayı olacaktır" dedi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, CHP içerisindeki adaylık tartışmalarına ilişkin açıklama yaptı. "Kontrolünü yitirmiş ve gündem parkurundan ayrılmış görünen CHP, büyük siyasi hüsranın varış noktasına doğru doludizgin ilerlemektedir" diyen Yalçın, CHP'nin öteden beri ülke gündeminden, bölgenin ve dünyanın gerçeklerinden kopuk politika izlediğini kaydetti.

"CHP KENDİNE GÜNDEM DIŞI MEŞGALE ÜRETMİŞTİR"

Açıklamasında CHP'nin, bu kez de "İmamoğlu sapmasıyla büsbütün uzağa savrulduğu" değerlendirmesini yapan Yalçın, "CHP'nin gündemini, Türkiye'nin ve İstanbul başta olmak üzere büyük kentlerin girift sorunları değil, İmamoğlu'nun dizginlenemeyen ihtirasları belirlemektedir. Sayın Genel Başkanımızın siyasi tarihimizde dönüm noktası teşkil eden malum davetine gösterdiği şaşkın tepkilerle de olsa 'Aramıza dönecek mi?' diye merak içindeyken; CHP, kendine yeni bir siyasi gündem dışı meşgale üretmiştir. CHP, iyi yönetilemediği için atın dizginleri, kendini 'İstanbul dükası' sanan kifayetsiz bir muhterisin kontrolüne geçmiştir" ifadelerini kullandı.

"İMAMOĞLU ADAYLIĞI GARANTİYE ALMAK İÇİN YANIP TUTUŞMAKTADIR"

"Atı binen değil, harisçe kırbaçlayan sürmektedir" diyen Yalçın, "Esasen at mı kendi kendine koşmaktadır, İmamoğlu mu belli değildir. Bir başka deyişle davul Özel'in sırtında ama çomak İmamoğlu'nun elindedir. İstanbul, altyapı ve üst yapı sorunlarıyla boğuşurken, Belediye Başkanı İmamoğlu, cumhurbaşkanlığı adaylığı problemini çözme derdine düşmüştür. İmamoğlu, cumhurbaşkanı adaylığını garantiye alma sevdasıyla yanıp tutuşmaktadır. Bu yüzden Özgür Özel'in kontrol edemediği CHP teşkilatını bizzat seferber etmiştir. Amacı, muhtemel siyasi rakiplerini daha başından ekarte etmektir" diye yazdı.

'KAMUOYU OLUŞTURMA PLANLARI PEŞİNDE'

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, hakkındaki hukuk sürecinden doğabilecek olumsuz sonuçları dikkate alarak "kıldan ince hesaplar yaptığını" ifade eden Yalçın, "İmamoğlu'nun, muhataplarının karşısına cumhurbaşkanı adayı olarak çıkıp daha başından onları baskılama ve bu konuda kamuoyu oluşturma planları peşinde" olduğunu söyledi.

"İMAMOĞLU'NUN ACİL EYLEM PLANI YOK"

MHP'li Yalçın, açıklamasında "CHP üyelerinin önüne yangından mal kaçırırcasına ve alelacele aday belirleme açmazı, tercih ikilemi konulmasının başka açıklaması yoktur. Açlık edebiyatına şu sıralar sıkça başvuran CHP yöneticilerine acı bir hatırlatma daha yapalım; İstanbul başta olmak üzere Ankara, İzmir ve Adana gibi megakentler hizmete açtır, hizmete susamıştır. Mesela Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'da kentsel dönüşüme girmesi veya güçlendirilmesi gereken yüz binlerce bina için 'acil eylem planı' bile yoktur" ifadelerine de yer verdi.

PREMATÜRE BENZETMESİ

Yalçın açıklamasında ayrıca "Ayrıca İmamoğlu, CHP üyelerinden desturu alırsa prematüre bir cumhurbaşkanı adayı olacaktır. Doğuma ve seçime daha yıllar varken, bu zamansız 'yavru'nun vaktinden evvel tevellüdü, CHP için hayra alamet olmayacaktır. CHP, bu hilkat garibesi alametin duçar olacağı bir dizi sakatlık ve organ yetmezliği illetleriyle boğuşmak zorunda kalacaktır.

Prematüre alamet, hasbelkader kuvözden çıkabilirse sağa sola horozlanacak, bu kez de vakitsiz öttüğü için millet gagasını kesecektir. Velhasıl, erken doğum CHP'ye erken seçim değil, erken hüsran getirecektir. Bu meseleyi bir de millete sormak lazımdır. Bu adamda cumhurbaşkanlığı yapacak hassa, liyakat, ehliyet ve birikim var mıdır? Eminiz bu soruya büyük çoğunluk olumsuz cevap verecektir. Acemi jokey Özgür Özel'in işi zordur. Özel, CHP'deki borç batağını ve vakitsiz aday seçimi yangınını hiçbir hamleyle örtemeyecektir. Rekabet edemediği Cumhur İttifakı'na galebe çalmanın yolunu hakaret, küfür, iftira ve yalan isnatlarda aramak, CHP'ye yarar getirmeyecektir" dedi.