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MHP'den Bahçeli'nin "PKK'nın kurucu önderi" ifadesine ilişkin ilk açıklama

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli geçtiğimiz günlerde Suriye ile ilgili yaptığı bir açıklamada teröristbaşı Abdullah Öcalan için "PKK'nın kurucu önderi" ifadesini kullanmıştı. MHP'den bu ifadeye ilişkin ilk açıklama ise Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir'den geldi. Özdemir "Bu teknik bir gerçeklik. Genel Başkan bu gerçekliği dile getirdi. Bazı şeyleri Türkiye'nin aşması lazım" dedi.

Mhp Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Terörsüz Türkiye" mesajı sonrası teröristbaşı Abdullah Öcalan'dan örgüte "Silahları bırakın" çağrısı gelmişti.

BAHÇELİ'DEN DİKKAT ÇEKEN SÖZLER

Öcalan'ın çağrısı yeni bir süreci başlatırken Bahçeli'nin geçtiğimiz günlerde ses getirecek bir açıklamada bulunmuştu. Bahçeli "DEM Parti'nin de bu gelişmeler karşısında duruşunu ve tutumunu netleştirmesinde yarar vardır. CHP veya diğer partilerle temaslarında 27 Şubat İmralı çağrısını mı konuşacaklar, yoksa etnik ve mezhebi hassasiyetleri tahrip edici adım ve arayış halinde olan partilerin fason ve fosilleşmiş ezberlerini dinleyip ortak mı olacaklar?

Pkk'nın kurucu önderi tarafından hazırlanan "Barış ve Demokratik Toplum Çağrısı"nın gereğini mi ifa edecekler ya da Suriye bahanesiyle Türkiye'nin iç kargaşa ve karışıklığa düşmesini projelendiren çürümüş siyasi zihniyetlere aracılık mı yapacaklar? DEM Parti'nin bu çerçevede kararını billurlaştırması acil ve amik bir ihtiyaçtır" demişti.

MHP'DEN İLK YORUM

Bahçeli'nin açıklamasında kullandığı "PKK'nın kurucu önderi" ifadesi ise yeni bir tartışmanın fitilini ateşlerken Mhp'den konuya ilişkin ilk açıklama geldi.

ÖZDEMİR: BU TEKNİK BİR GERÇEKLİK

Gazeteci Nagehan Alcı'ya konuşan MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, Bahçeli'nin ifadesinin arkasında durarak, " Türkiye'nin bazı şeyleri aşması lazım" dedi.

Özdemir'in açıklaması şu şekilde; "Kabul edelim ya da etmeyelim, bu teknik bir gerçeklik. Genel Başkan bu gerçekliği dile getirdi. Bazı şeyleri Türkiye'nin aşması lazım. Daha geniş ve olumlu düşünmeliyiz. Ülke olarak bir çok hedefimiz var. Avrupa ile Türkiye arasında da önümüzdeki günlerde güzel gelişmeler göreceksiniz."

MHP'den Bahçeli'nin
Kaynak: Haberler.com / Politika
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Yorumlar (19)

Haber YorumlarıEmre Yeşilyurt:

Bunu boş yere Alparslan Türkeş partiye sokmayın dememiş ! Bir vdeo uğruna ülke stlr mı

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Haber Yorumlarıumut mergen:

DEDEM AŞIK OLMUŞ :)

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Haber YorumlarıMülayim sert:

Aynı sözü bir CHPli milletvekili veya İmamoğlu falan söyleseydi ortalığı nasıl yaygaraya vermiştiniz bu kadar ikiyüzlü bir siyaset Türkiye tarihinde daha görülmemiş yakında dem parti ile ittifak bile yaparlarsa hiç şaşırmam çünkü herşeyi hazmedecek yapıda bir seçmen kitleleri var

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Haber YorumlarıQuantum:

Bunlar sayın demeden önceki son virajlar. Hatta işin boyutu parti genel merkezinde ağırlamaya kadar gidebilir tıpkı suç örgütü liderlerinin ağırlandığı gibi

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Haber YorumlarıCece Cece:

utanıyorum size oy verdiğim için

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Haber Yorumlarısade vatandaş:

Atatürkten milliyetçilikten geçtim artık onunla uzaktan yakından ilginiz kalmamış belli ama Türkeş sağ olsa bu yaptıklarınıza ne derdi acaba. teröristlerle aynı çuvalın içine girenler olanları ağzını açmış hayretle seyreden chpyi teröristlikle bölücülükle suçluyor hırsız hırsızlık yapar suçu başkasının üstüne atarmış bunun örneğini ibretle izliyoruz

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Haber YorumlarıMehmet Timur:

"Bu teknik bir gerçeklik. Genel Başkan bu gerçekliği dile getirdi. Bazı şeyleri Türkiye'nin aşması lazım." diye açıklama yapılmış. Bu teknik gerçeklikten birşey anladınız mı? Ben daha önce oy vermiş biri olarak anlamadım valla. Acaba başka bir parti bu ifadeyi kullanmış olsaydı ne olurdu? Çok merak ediyorum.

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Haber YorumlarıCahi Savar:

Valla sizdeki mide bizlerde asla olmadı… Dün bk dediğinize ak diyebilecek kadar kıvraksınız.

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Haber YorumlarıAdam Bey:

pkk bir siyasi parti sanki… oylar chp’ye!

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Haber YorumlarıAvşar OĞLU:

metni eminim kendisi hazırlayıp Genel Başkana sundu, şimdi açıklamasını da kendi yapıyor ! Sayın Bahçeli olmasa sizin esameniz okunmaz

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