MHP-DEM Parti görüşmesi başladı! Bahçeli kapıda karşıladı

Terör örgütü PKK'nın silah bırakma kararını açıklamasının ardından, DEM Parti siyasi partilere ziyaretlerini sürdürüyor. DEM Parti heyetinin sıradaki durağı ise MHP oldu. DEM heyetinin MHP'yi ziyareti sırasında Bahçeli heyeti kapıda karşıladı.

Saat 11.30'da başlayan görüşmede MHP lideri Devlet Bahçeli, MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız ve TBMM Başkanvekili Celal Adan yer aldı. DEM Parti heyeti ise Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan ile Grup Başkanvekilleri Gülistan Kılıç Koçyiğit ve Sezai Temelli'den oluştu.

BAHÇELİ'NİN KOMİSYON ÖNERİSİ MASAYA YATIRILACAK

Siyasi istişare çerçevesinde yapılacak görüşmede, yeni infaz düzenlemesi, Meclis'te komisyon kurulması önerisi ve Terörsüz Türkiye süreci bağlamında değerlendirmeler yapılması bekleniyor.

BAHÇELİ, DEM HEYETİ'YLE EN SON 2 OCAK'TA BİR ARAYA GELMİŞTİ

Bahçeli, 2 Ocak'ta yine Meclis'teki makamında Sırrı Süreyya Önder, Pervin Buldan ve Ahmet Türk'ten oluşan DEM heyetini kabul etmişti. Ayrıca DEM Parti yarın saat 15.00'te TBMM'de AK Parti'yi de ziyaret edecek. Öte yandan DEM Parti heyetinin TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile de görüşmesi bekleniyor.