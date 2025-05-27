MHP-DEM Parti görüşmesi başladı! Bahçeli kapıda karşıladı

MHP-DEM Parti görüşmesi başladı! Bahçeli kapıda karşıladı
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MHP-DEM Parti görüşmesi başladı! Bahçeli kapıda karşıladı
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DEM Parti'nin siyasi partiler turu devam ediyor. Bu kapsamda DEM Parti'nin MHP ile görüşmesi başladı. Görüşmeye katılan MHP lideri Devlet Bahçeli, DEM Parti heyetini kapıda karşıladı. Görüşmede Bahçeli'nin komisyon kurulması önerisi ve Terörsüz Türkiye süreci masaya yatırılacak.

Terör örgütü PKK'nın silah bırakma kararını açıklamasının ardından, DEM Parti siyasi partilere ziyaretlerini sürdürüyor. DEM Parti heyetinin sıradaki durağı ise MHP oldu. DEM heyetinin MHP'yi ziyareti sırasında Bahçeli heyeti kapıda karşıladı.

MHP-DEM Parti görüşmesi başladı! Bahçeli kapıda karşıladı

Saat 11.30'da başlayan görüşmede MHP lideri Devlet Bahçeli, MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız ve TBMM Başkanvekili Celal Adan yer aldı. DEM Parti heyeti ise Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan ile Grup Başkanvekilleri Gülistan Kılıç Koçyiğit ve Sezai Temelli'den oluştu.

BAHÇELİ'NİN KOMİSYON ÖNERİSİ MASAYA YATIRILACAK

Siyasi istişare çerçevesinde yapılacak görüşmede, yeni infaz düzenlemesi, Meclis'te komisyon kurulması önerisi ve Terörsüz Türkiye süreci bağlamında değerlendirmeler yapılması bekleniyor.

MHP-DEM Parti görüşmesi başladı! Bahçeli kapıda karşıladı

BAHÇELİ, DEM HEYETİ'YLE EN SON 2 OCAK'TA BİR ARAYA GELMİŞTİ

Bahçeli, 2 Ocak'ta yine Meclis'teki makamında Sırrı Süreyya Önder, Pervin Buldan ve Ahmet Türk'ten oluşan DEM heyetini kabul etmişti. Ayrıca DEM Parti yarın saat 15.00'te TBMM'de AK Parti'yi de ziyaret edecek. Öte yandan DEM Parti heyetinin TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile de görüşmesi bekleniyor.

MHP-DEM Parti görüşmesi başladı! Bahçeli kapıda karşıladı

Abdullah Karlıdağ
Abdullah Karlıdağ
Haberler.com - Politika
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Yorumlar (14)

Haber Yorumlarıbzfp57ypzs:

2 sene kaldı Türkiye’m seçimde göreceğiz sizlerle

Yorum Beğen44
Yorum Beğenme18
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Haber YorumlarıMUSTAFA ÖZDEMİR:

Ankara'dan abim gelmiş evde bir bayram havası.. eyy bahçeli dur daha aponun elini öpeceksin

Yorum Beğen41
Yorum Beğenme14
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Haber YorumlarıMGk:

Dem sayesinde 50 tane belediye alan CHP ve İYİ PARTİ yüzsüzlüğü istiyorum

Yorum Beğen9
Yorum Beğenme33
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Haber YorumlarıYılmaz TUTAL:

Suç işleyen, katilleri, teröristleri çıkarmak için uğraştığınız kadar önce Enflasyonu, hayat pahalılığını ve Marmaris sinpaş ın doğa katili olan mensuplarını durdurun mahkeme kararı vs yıkım kararları varken müdahale etmediğinize göre sizde işin içindesiniz. BU MİLLETİ KANDIRAMAYACAKSINIZ ........

Yorum Beğen28
Yorum Beğenme5
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Haber YorumlarıCHP Savar:

ülkemiz için hayırlısı olsun

Yorum Beğen14
Yorum Beğenme17
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