MHP Ankara ve İzmir'de kimleri aday gösterdi? Üst sıralar değişmedi

Milletvekili kesin aday listesini yayımlayan MHP'nin Ankara ve İzmir'de kimleri aday gösterdiği merak konusu oldu. Ağırlıklı olarak genel başkan yardımcılarını üst sıralardan aday gösteren MHP'de bir isim dikkat çekti. Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, Ankara 1. Bölge'den 2. Sıra Milletvekili adayı oldu.

Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimleri öncesi ilk olarak MHP Milletvekili kesin aday listesini yayımladı. Listenin yayımlanmasının ardından gözler Ankara ve İzmir gibi büyükşehirlerde aday gösterilen isimlere çevrildi.

TÜRKİYE KAMU-SEN BAŞKANI KAHVECİ ANKARA'DAN ADAY

Ankara Milletvekili olan Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya bir kez daha Ankara 1. Bölge 1. sıradan Milletvekili adayı oldu. Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci'nin Ankara 1. Bölge 2. sıradan Milletvekili adayı gösterildi.

ANKARA 2. BÖLGE'DE ÜST SIRALARDA AYNI İSİMLER VAR

MHP Ankara 2. Bölge'de de üst sıralarda değişikliğe gitmedi. Ankara Milletvekili olan Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz Ankara 2. Bölge 1. sırada kendine yer buldu. Ankara 3. Bölge'de ise ilk 3 sırada Yaşar Yıldırım, Erkan Haberal, Seçkin Odabaşı yer aldı.

HASAN KALYONCU İZMİR 1. BÖLGE 1. SIRA ADAYI

MHP İzmir 1. Bölge'de Hasan Kalyoncu, Bahadır Bumin Özarslan, Cihan Aslan ilk 3 sırada aday gösterildi. İzmir 2. Bölge'de ise sırasıyla Tamer Osmanağaoğlu, Abdulkadir Bektaş, İsmail Obuz ilk 3'ten aday oldu.

MHP'nin Ankara ve İzmir'de milletvekili adayı gösterdiği isimler şu şekilde:

ANKARA 1. BÖLGE

1 MEVLÜT KARAKAYA

2 ÖNDER KAHVECİ

3 EYYÜP YILDIZ

4 İBRAHİM ÇİFTÇİ

5 OĞUZ YILMAZ

6 LEVENT ÇAĞLANCI

7 ŞENİZ SEZGİN

8 YİĞİT YILMAZ

9 SULTAN POLAT

10 FUNDA GÜLERER

11 MURAT KARAKURT

12 AHMET KARAGÖZ

13 ADNAN YİRİK

ANKARA 2. BÖLGE

1 SADİR DURMAZ

2 ÖZGÜR BAYRAKTAR

3 NEVİN TAŞLIÇAY

4 AHMET SELİM YURDAKUL

5 CENGİZ ŞAHİN

6 TARKAN TOPER

7 EMİNE GÜVEN ÖZTÜRK

8 İLKAY UYAR KABA

9 ÜMMÜHANİ ÇOŞKUN

10 YUSUF TANIK

11 LEVENT UĞURLU

ANKARA 3. BÖLGE

1 YAŞAR YILDIRIM

2 ERKAN HABERAL

3 SEÇKİN ODABAŞI

4 FATİH ÇETİNKAYA

5 ÖZMEN ALP GİRAY ERDEMİR

6 HAYRİYE AYDIN

7 ERDİNÇ ÖLMEZ

8 YAŞAR YUKARIKIR

9 BAHRİ BATUHAN KURBAN

10 HÜSEYİN YILMAZ

11 UĞUR SADIK

12 ÖZNUR ÖZEN

İZMİR 1. BÖLGE

1 HASAN KALYONCU

2 BAHADIR BUMİN ÖZARSLAN

3 CİHAN ASLAN

4 SELAHATTİN ŞAHİN

5 UFUK AKSOY

6 SIDIKA TOPAL

7 SALİM ARDUÇLU

8 LOKMAN KIZILÖRENLİ

9 NİHAL BAŞ

10 ALİ DURUT

11 ABDULLAH BATUHAN GÜRBÜZ

12 HÜLYA AYKAÇ

13 HALİT GÖNDÜZ

14 KAYHAN DERYA

İZMİR 2. BÖLGE

1 TAMER OSMANAĞAOĞLU

2 ABDULKADİR BEKTAŞ

3 İSMAİL OBUZ

4 AYŞEGÜL EKŞİ

5 RECEP AKAN

6 EYÜP ERİM ERGÖREN

7 ÇETİN ALTIN

8 İHSAN GÜRKAN TAŞKIN

9 AHMET DEHA İMAL

10 YİĞİT FİKRİ ATALI

11 HASAN SEKİN

12 ERHAN ELİBOL

13 MUSTAFA ÇİNTAŞ

14 MEHMET MERT DOLĞAÇ