MHP Ankara ve İzmir'de kimleri aday gösterdi? Üst sıralar değişmedi
Politika Haberleri
Milletvekili kesin aday listesini yayımlayan MHP'nin Ankara ve İzmir'de kimleri aday gösterdiği merak konusu oldu. Ağırlıklı olarak genel başkan yardımcılarını üst sıralardan aday gösteren MHP'de bir isim dikkat çekti. Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, Ankara 1. Bölge'den 2. Sıra Milletvekili adayı oldu.
Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimleri öncesi ilk olarak MHP Milletvekili kesin aday listesini yayımladı. Listenin yayımlanmasının ardından gözler Ankara ve İzmir gibi büyükşehirlerde aday gösterilen isimlere çevrildi.
Ankara Milletvekili olan Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya bir kez daha Ankara 1. Bölge 1. sıradan Milletvekili adayı oldu. Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci'nin Ankara 1. Bölge 2. sıradan Milletvekili adayı gösterildi.
MHP Ankara 2. Bölge'de de üst sıralarda değişikliğe gitmedi. Ankara Milletvekili olan Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz Ankara 2. Bölge 1. sırada kendine yer buldu. Ankara 3. Bölge'de ise ilk 3 sırada Yaşar Yıldırım, Erkan Haberal, Seçkin Odabaşı yer aldı.
MHP İzmir 1. Bölge'de Hasan Kalyoncu, Bahadır Bumin Özarslan, Cihan Aslan ilk 3 sırada aday gösterildi. İzmir 2. Bölge'de ise sırasıyla Tamer Osmanağaoğlu, Abdulkadir Bektaş, İsmail Obuz ilk 3'ten aday oldu.
MHP'nin Ankara ve İzmir'de milletvekili adayı gösterdiği isimler şu şekilde:
1 MEVLÜT KARAKAYA
2 ÖNDER KAHVECİ
3 EYYÜP YILDIZ
4 İBRAHİM ÇİFTÇİ
5 OĞUZ YILMAZ
6 LEVENT ÇAĞLANCI
7 ŞENİZ SEZGİN
8 YİĞİT YILMAZ
9 SULTAN POLAT
10 FUNDA GÜLERER
11 MURAT KARAKURT
12 AHMET KARAGÖZ
13 ADNAN YİRİK
1 SADİR DURMAZ
2 ÖZGÜR BAYRAKTAR
3 NEVİN TAŞLIÇAY
4 AHMET SELİM YURDAKUL
5 CENGİZ ŞAHİN
6 TARKAN TOPER
7 EMİNE GÜVEN ÖZTÜRK
8 İLKAY UYAR KABA
9 ÜMMÜHANİ ÇOŞKUN
10 YUSUF TANIK
11 LEVENT UĞURLU
1 YAŞAR YILDIRIM
2 ERKAN HABERAL
3 SEÇKİN ODABAŞI
4 FATİH ÇETİNKAYA
5 ÖZMEN ALP GİRAY ERDEMİR
6 HAYRİYE AYDIN
7 ERDİNÇ ÖLMEZ
8 YAŞAR YUKARIKIR
9 BAHRİ BATUHAN KURBAN
10 HÜSEYİN YILMAZ
11 UĞUR SADIK
12 ÖZNUR ÖZEN
1 HASAN KALYONCU
2 BAHADIR BUMİN ÖZARSLAN
3 CİHAN ASLAN
4 SELAHATTİN ŞAHİN
5 UFUK AKSOY
6 SIDIKA TOPAL
7 SALİM ARDUÇLU
8 LOKMAN KIZILÖRENLİ
9 NİHAL BAŞ
10 ALİ DURUT
11 ABDULLAH BATUHAN GÜRBÜZ
12 HÜLYA AYKAÇ
13 HALİT GÖNDÜZ
14 KAYHAN DERYA
1 TAMER OSMANAĞAOĞLU
2 ABDULKADİR BEKTAŞ
3 İSMAİL OBUZ
4 AYŞEGÜL EKŞİ
5 RECEP AKAN
6 EYÜP ERİM ERGÖREN
7 ÇETİN ALTIN
8 İHSAN GÜRKAN TAŞKIN
9 AHMET DEHA İMAL
10 YİĞİT FİKRİ ATALI
11 HASAN SEKİN
12 ERHAN ELİBOL
13 MUSTAFA ÇİNTAŞ
14 MEHMET MERT DOLĞAÇ