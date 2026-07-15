Haberler

MHP'li Altınkaya: 15 Temmuz sonrası birliktelik güzeldi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

MHP Çanakkale İl Başkanı Salih Altınkaya, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası ülkede birlik olduğunu belirtti. Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda çalıştıklarını, kongrelerin sorunsuz geçeceğini ve herkesi kucaklayacaklarını söyledi.

MHP Çanakkale İl Başkanı Salih Altınkaya, 15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra ülkede güzel bir birlikteliğin olduğunu belirterek, "Allah bir daha tekrarını yaşatmasın inşallah." dedi.

Altınkaya, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla partisinin il binasında düzenlediği basın toplantısında, 15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra ülkede güzel bir birlikteliğin olduğunu belirterek, "Tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Allah bir daha tekrarını yaşatmasın inşallah." ifadesini kullandı.

Partisinin ilçe kongrelerine de değinen Altınkaya, yaklaşık 4 ay önce göreve geldiklerini, bazı ilçelerde görev değişimi yaptıklarını aktaran Altınkaya, "Kongrelerimizi sürdüreceğiz. Kollarımızı açtık, herkesi kucaklayacağız. Milliyetçi Hareket Partisi'nde küskünlük olmaz. Kongrelerimizi sorunsuz şekilde atlatıp, ilçelerimize ve ilimize hizmet etmek istiyoruz. Bunu çok kıymetli buluyoruz." diye konuştu.

Altınkaya, göreve geldiklerinde ilk olarak Şehitler Abidesi'ni ziyaret ettiklerini, ardından saha çalışmalarına başladıklarını belirtti.

Terörsüz Türkiye hedefine de değinen Altınkaya, şöyle konuştu:

"Ülkemizde 40-45 yıldır bir terör belası var. Avrupa, sanayisine yatırım yaparken biz sürekli terörle mücadele ettik. Bu süreçle ilgili Genel Başkanımızın çıkışlarını kıymetli buluyoruz. Terörün bitmesi bizim için çok önemli. Kimsenin tereddütü olmasın, burada hiçbir pazarlık yok. Tamamen ülkenin refahı için şehit ailelerinin daha rahat olabilmesi için elimizden geleni yapıyoruz. Daha güçlü bir Türkiye olacak inşallah."

Kaynak: AA / Mihriban Çoban
Haluk Levent'in de aralarında bulunduğu 23 şüpheli adliyeye sevk edildi

Haluk Levent adliyeye sevk edildi! İlk görüntüleri geldi

Oğuzhan Uğur da Haluk Levent'i sattı: Çıkarmam gereken dersleri çıkardım

Oğuzhan da Haluk abisini sattı
ABD'deki Reza Zarrab davasında nihai karar açıklandı

9 yıl sonra! ABD'deki Reza Zarrab davasında nihai karar açıklandı
Pikniğe gidip dayak yediler: Yumruklar, sopalar havada uçuştu!

Pikniğe gidip dayak yediler: Yumruklar, sopalar havada uçuştu!
Milli futbolcu Bertuğ Yıldırım baba oldu! Bebeklerine koydukları isim oldukça dikkat çekici

Milli yıldızımız baba oldu! Bebeğe koydukları isim epey dikkat çekici
Demir borunun içinde ölümü bekledi: Nefes kesen operasyonla kurtarıldı

Demir borunun içinde ölümü bekledi: Nefes kesen operasyonla kurtarıldı
Eşinin kadın sunucuyla göz göze gelmemesi için yaptığı şeye bakın

Eşinin kadın sunucuyla göz göze gelmemesi için yaptığı şeye bakın
Van merkezli 25 ilde yasa dışı bahis operasyonu: Milyarlarca liralık vurgun yapan 159 kişiye gözaltı

Milyarlarca liralıyı böyle kaldırmışlar! 159 şüpheli yakalandı