Merz, Trump'a Çin'deki Putin görüşmesi öncesi sürpriz yapmama çağrısı yaptı

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, ABD Başkanı Donald Trump'ı gelecek hafta Çin'de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ukrayna konusunda yapılması beklenen görüşmelerde sürpriz yapmamaya çağırarak, "ABD'ye mesajımızı çok açık bir şekilde iletmek istiyorum, lütfen sürprizler olmasın. Avrupa ve Ukrayna takımının bir parçası olarak kalmaya devam edin" ifadelerini kullandı.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, İrlanda'nın başkenti Dublin'de düzenlenen 9. Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi gazetecilere açıklamalarda bulundu. Merz, zirve boyunca yaptığı görüşmelerde Ukrayna'nın tüm Avrupa ülkelerince desteklenmesi ve Avrupa Birliği'nin (AB) mali bütçesinde bu desteğin yer alması gerektiği yönündeki duruşundan dolayı geniş destek aldığını belirtti.

"(Trump'a) Lütfen sürprizler olmasın"

ABD Başkanı Donald Trump'ın gelecek hafta Çin'de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ukrayna konusunu görüşmeyi planladığını hatırlatan Merz, geçtiğimiz yıl Alaska'nın Anchorage kentinde Trump ile Putin'in doğrudan görüşme gerçekleştirmesine değindi. Merz,"Dublin'de bazıları bunun tabiri caizse, 'ikinci bir Anchorage anı' olabileceğinden endişe ediyor. Bu nedenle, ABD'ye mesajımızı çok açık bir şekilde yinelemek istiyorum. Lütfen, sürprizlere yer vermeyin, sürpriz olmasın. Avrupa ve Ukrayna takımının bir parçası olarak kalmaya devam edin ve Ukrayna'da gerçek bir barış için birlikte çalışalım. Bu bizim hedefimiz ve buna bağlı kalmaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Merz, muhtemel barış görüşmelerinde AB'nin temsili konusunda görüşmelerin devam edeceğini belirtti, Almanya İngiltere ve Fransa'nın oluşturduğu E3 formatının uygun olduğunu tekrarladı. Merz, "Avrupa hem mali hem de askeri olarak Ukrayna'nın hayati destekçisidir. Bu sorumluluğu dayanışma içinde paylaşmaya devam etmemiz gerektiğini defalarca vurguladım. Sonuçta bu, hepimizin güvenliğiyle ilgili. Bu nedenle herkes adil bir şekilde katkıda bulunmalıdır" görüşünü tekrar etti.

"Avrupa'nın da katılımıyla somut barış görüşmelerinin yapılması planlanıyor"

Merz, "Ukrayna'yı desteklemek tüm Avrupalıların çıkarınadır ve bu nedenle herkesin katılımı gereklidir. Barış görüşmeleri konusunda bazı ilerlemeler kaydedildi. Bu konuda çok çalıştık. Danışmanlarımız, ABD Özel Temsilcileri Steve Witkoff ve Jared Kushner ile görüştüler ve onlar da bize Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptıkları görüşme hakkında bilgi verdiler. İlk kez, Avrupa temsilcilerinin de katılımıyla somut barış görüşmelerinin gelecek haftalarda yapılması planlanıyor. Avrupa olmadan Avrupa hakkında görüşmeler ve Ukrayna olmadan Ukrayna hakkında görüşmeler olmaz. Bu görüşmeler muhtemelen bu hafta Abu Dabi'de bulunan Avrupa ülkeleri arasında gerçekleşecek. Almanya'nın katılımı kesin ve bu çok açık. Elbette, orada ortak Avrupa çıkarlarımızı temsil etmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

"Moskova ile müzakereye hazırız"

Almanya Başbakanı, "Avrupa'nın güvenliği öncelikle güçlü, birleşik ve Avrupa merkezli bir NATO tarafından güvence altına alınmaya devam edecektir. Yaklaşan görüşmeler şu çok önemli soruya odaklanmalıdır: Barış anlaşmasından sonra Ukrayna'nın güvenliği hangi çerçevede garanti altına alınacaktır? Ancak öncelikle bu barışı sağlamamız gerekiyor. Bunun için Moskova'nın oyalama taktiklerine son vermesi şarttır. Moskova ile müzakereye hazırız. Ancak bu müzakereler güçlü bir konumdan yürütülmelidir. Bunun ön şartı, Ukrayna'nın gelecekte kendini başarıyla savunabilecek durumda kalmasıdır" dedi.

"Gönüllüler Koalisyonu Berlin'de buluşacak"

Merz, Ukrayna'ya destek veren ülkelerin oluşturduğu Gönüllüler Koalisyonunun gelecek hafta düzenlenecek toplantısına ev sahipliği yapacağını bildirerek, "Koalisyondan 20'den fazla devlet ve hükümet başkanıyla Berlin'de bir araya geleceğiz. İki şeyi başarmak istiyoruz: Birincisi, Ukrayna'nın gelecek yıl, yani 2027 için savunma finansmanı. İkincisi ise yaklaşan barış görüşmeleri konusunda ortak bir pozisyon" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı