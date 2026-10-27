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Merz, ABD, Rusya ve Çin'e Ukrayna olmadan çözüm olamayacağı uyarısında bulundu

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Merz, ABD, Rusya ve Çin'e Ukrayna olmadan çözüm olamayacağı uyarısında bulundu
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Almanya Başbakanı Friedrich Merz, ABD, Rusya ve Çin'in Ukrayna olmadan çözüm bulamayacağını, Avrupalılar ve Ukrayna masada olmadan karar alınamayacağını söyledi. Merz, ateşkes sonrası güvenlik garantilerinde Avrupalıların da yer alacağını belirtti.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, ABD, Rusya ve Çin'i uyararak, "Birbirleriyle müzakere edebilirler ancak Ukrayna olmadan asla çözüm bulamazlar. Bu nedenle Avrupalıların ve Ukrayna'nın masada olduğu bir format gerekiyor. Avrupalılar olmadan Ukrayna ile hiç bir karar alınamaz" dedi.

Almanya Başbakanı Merz, Singapur, Japonya ve Güney Kore'yi kapsayan bir haftalık resmi ziyaretinin ilk durağı Singapur'da Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona erdirilmesine yönelik çabaları değerlendirdi. Merz, Yusuf İshak Enstitüsünde katıldığı bir etkinlikte ABD Başkanı Donald Trump, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 18-19 Kasım'da Çin'de düzenlenecek Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi kapsamında Rusya-Ukrayna Savaşı'nı görüşmek üzere bir araya gelebilecekleri ihtimaline ilişkin soruyu cevapladı.

ABD, Rusya ve Çin'i uyaran Merz, "ABD-Rusya-Çin müzakere edebilirler ancak Ukrayna olmadan asla çözüm bulamazlar. Bu nedenle Avrupalıların ve Ukrayna'nın masada olduğu bir format gerekiyor. Avrupalılar olmadan Ukrayna ile hiçbir karar alınamaz" dedi.

Merz, "Ukrayna Avrupa'nın bir parçasıdır. Avrupa Birliği'ne aittir. Ukrayna'yı savunmak Avrupa'nın çıkarınadır. Ateşkes veya bu savaşın sona ermesinden sonra güvenlik garantileri söz konusu olduğunda, Avrupalılar da dahil olacak. İster beğensinler ister beğenmesinler, güvenlik garantilerinin oluşturulmasında yer alacaklar" dedi.

Merz, "Ancak nihayetinde, bu savaşın sonu tamamen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e bağlı. Rusya bu savaşı sona erdirmeyi reddettiği sürece Ukrayna'yı destekleyeceğiz. Çünkü Avrupa kıtasının tüm siyasi düzenini savunuyoruz. Bu yüzden bu kadar kararlıyız" ifadelerini kullandı.

Merz, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısının sadece Avrupa'yı değil, Hint-Pasifik bölgesini de etkilediğini belirterek, emperyalist revizyonizmin işe yaramayacağını belirtti. Merz, Avrupa'nın Rusya ile ilişki kurmanın yollarını aradığını söyledi. "Yeni bir jeopolitik dönemin eşiğindeyiz" diyen Merz, "Bu dönem, büyük güçler arasındaki yeni dinamiklerle, yapay zekanın çok ötesine uzanan nefes kesici teknolojik devrimlerle karakterize edilecek. Bu dinamikler sadece Almanya ve Avrupa'dakiler için değil Asya'dakiler de dahil olmak üzere tüm merkezi güçler için zorluklar oluşturacak. Özgürlüğümüz, egemenliğimiz, güvenliğimiz ve refahımız tehlikede" ifadelerini kullandı.

Merz, Almanya ve Singapur'un savunma, ticaret ve yatırım, yapay zeka ve yeşil enerjiye odaklanarak stratejik ortaklıkları genişletmek istediklerini de sözlerine ekledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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