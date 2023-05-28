Merve Dizdar'ın Cannes'taki başarısını tebrik eden Kılıçdaroğlu, ödül konuşması üzerinden seçim mesajı verdi

Seçimlere saatlere kala Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Cannes Film Festivali'nde En İyi Kadın Oyuncu ödülü alan Merve Dizdar'ı sosyal medya hesabı aracılığıyla tebrik etti. Dizdar'ın ödül töreninde yaptığı konuşma üzerinden seçim mesajı da veren Kılıçdaroğlu, "Türkiye'de hak ettiği güzel günleri yaşamayı bekleyen tüm mücadeleci ruhlara bugün hep birlikte demokrasiyi armağan edeceğiz" dedi.

13. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde sandıkların sandıkların açılmasına saatler kalırken Türkiye, Cannes Film Festivali'nden gelen haberle sevinç yaşadı. Festivalde Nuri Bilge Ceylan'ın yönetmenliğini yaptığı Kuru Otlar Üstüne filmi de ödül aldı. Merve Dizdar, filmdeki rolüyle en iyi kadın oyuncu ödülünün sahibi oldu.

"ÖDÜLÜ TÜM MÜCADELECİ RUHLARA ARMAĞAN EDİYORUM"

Ödülünü alan Merve Dizdar törende şunları söyledi: "Filmde canlandırdığım Nuray karakteri inandığı şeyler ve varoluşu için mücadele veren ve bu uğurda bedeller ödemek zorunda bırakılmış bir kadın. Onu tanımak ve anlamak için uzun uzun çalışmak isterdim ama ne yazık ki yaşadığım coğrafyada bir kadın olmak Nuray'ın ve Nuraylar'ın duygusunu doğduğum günden beri ezbere bilmeyi gerektiriyor. Ödülü Nuray ve onun gibi kadınların mücadelesine güç verebilmek için, kendine layık görülenlere boyun eğmeyip eyleme geçen, bu uğurda her şeyi göze alan ve ne olursa olsun umut etmekten vazgeçmeyen tüm kız kardeşlerime ve Türkiye'de hak ettiği güzel günleri yaşamayı bekleyen tüm mücadeleci ruhlara armağan ediyorum."

KILIÇDAROĞLU'NDAN SEÇİM MESAJI

Merve Dizdar'ı kutlayan Kemal Kılıçdaroğlu, Dizdar'ın konuşması üzerinden seçim mesajı da verdi: "Cannes Film Festivali'nde en iyi kadın oyuncu ödülünü kazanan Merve Dizdar'ı yürekten kutluyorum. Türkiye'de hakkettiği güzel günleri yaşamayı bekleyen tüm mücadeleci ruhlara bugün hep birlikte demokrasiyi armağan edeceğiz''