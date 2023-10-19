Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer Muhtarları Ağırladı

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla Mersin'deki muhtarlar ve aynı zamanda muhtar dernek temsilcilerini makamında ağırladı.

Ziyarette, Mersin Muhtarlar Derneği Başkanı ve Kiremithane Mahallesi Muhtarı Ali Gülgen, Türkiye Muhtarlar Federasyonu Mersin Şube Başkanvekili ve Korukent Mahallesi Muhtarı Ayfer Baldan, Yenişehir Muhtarlar Derneği Başkanı ve İnönü Mahallesi Muhtarı Giray Atilla, Toroslar Muhtarlar Derneği Başkanı ve Osmaniye Mahallesi Muhtarı Cengiz Şahbaz, Mezitli Muhtarlar Dernek Başkanı ve Çankaya Mahallesi Muhtarı Bülent Ballı ile Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Rıza Özdemir yer aldı. Konuşmasına tüm muhtarların Muhtarlar Günü'nü kutlayarak başlayan Başkan Vahap Seçer, önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da il genelinde hizmet sunan tüm muhtarlarla bölge bölge bir araya geleceklerini söyledi. Gerçekleştirilecek toplantılarda yapılan çalışmaları değerlendireceklerini belirten Seçer, "Muhtarlarımız hem demokratik hayatın hem de vatandaşa hizmetin çok önemli ögeleri. Biz belediye başkanları ve merkezi yönetime bağlı diğer kurumlar için vatandaşla diyalog kuran çok önemli bir köprü vazifesi görüyor" dedi.

Büyükşehir belediyesi bünyesindeki üst düzey bürokrattan sahada çalışan personele kadar herkesin muhtarlar ile iyi bir ilişki içerisinde bulunmalarını önemsediğini dile getiren Seçer, "Muhtarlarımızın bizimle iyi ilişkiler kurmasını çok önemsiyoruz. Bölgelerinin sorunlarını yansıtmada, bunlara çözüm bulmada ve çözüme ulaşmada daha etkin, daha efektif çalışabilsinler diye özellikle Teksin çağrı merkezimizde oluşturduğumuz 'muhtar hattı' ile çözüm üretmeye çalışıyoruz" diye konuştu.

Muhtarların yaşadıkları sorunlara ilişkin gerek merkezi hükümetten gerekse yerel yönetimlerden doğal olarak haklı beklentileri olduğunun da altını çizen Seçer, "Özellikle muhtarlarımızın sosyal hakları, hem fiziki çalışma koşulları hem daha etkin çalışabilmeleri için imkanları konusunda beklentileri var. Biz de büyükşehir belediyesi olarak bu konuda daha iyi koşullarda hizmet yapabilmeniz için her zaman yanınızda olmaya gayret ediyoruz. Muhtarlar gününü kutluyoruz, başarılı çalışmalar diliyoruz" ifadelerini kullandı.

Yaklaşan mahalli idareler seçimleri öncesinde yeniden aday olacak tüm muhtarlara başarı dileğinde de bulunan Seçer, kentteki kadın muhtar sayısının daha fazla olması temennisinde bulunarak, "Kadın muhtar sayımızın Mersin'de artış göstermesini diliyorum. 806 mahallede şu anda toplamda 22 kadın muhtarımız var. Bu sayının daha da fazla olmasını diliyorum" dedi.

Mersin Muhtarlar Derneği Başkanı ve Kiremithane Mahallesi Muhtarı Ali Gülgen de Başkan Seçer ile bir arada olmaktan dolayı mutluluk duyduklarını ifade ederek, muhtarların her zaman yanında olduğu için Başkan Seçer'e teşekkürlerini iletti. - MERSİN