Meral Akşener yeni tarzı ile sosyal medyada gündem oldu

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Gençler İçin Gençlerle Beraber adlı programlarında giydiği kıyafetleri ile ilgi odağı oldu.

YENİ TARZI İLE DİKKAT ÇEKTİ

Akşener'in yeni tarzı sosyal medyada oldukça beğeni topladı. Kumaş pantolon ve ceketi ile görmeye alışkın olduğumuz Akşener'in yeni imajı dikkatlerden kaçmadı. 65 yaşında olan Akşener, gençlerle yaptığı programlarında sportif kıyafetler giyerek genç kitlelere ulaşmayı hedefliyor.

"AYNEN DEVAM ETSİN"

Sosyal medyada paylaşılan ve çok fazla beğeni alan bir gönderide "Meral Akşener'i her kim Eminönü Vakko Outlet vitrini kılığından kurtardıysa lütfen devam etsin" yorumu yapıldı.