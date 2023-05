Meral Akşener: Recep Bey ve arkadaşlarını emekli edeceğiz

Haber: MERVE GÜVEN - TAMER ARDA ERŞİN / Kamera: AZİZ METİN TURAN - LADİN DEĞER

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Millet İttifakı'nın Ankara mitinginde, "Çok rezil bir dille, iğrenç bir sözler dizisiyle seçime gidiyoruz. Terörist oldunuz, işgalci oldunuz bu milletin asil evlatları. Her türlü hakareti, iftirayı siz de gördünüz, biz de gördük. Ama bugün gördüm ki Recep Bey vedalaşıyor. 14 Mayıs akşamına iki gün kaldı. 13. Cumhurbaşkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu olacak ve kendisini alkışlarımızla Çankaya'ya götüreceğiz. Recep Bey ve arkadaşlarını da emekli edeceğiz" dedi. Akşener'in kürsüden söz verdiği gazi Hüseyin Özlük ise "Bizi terörist yaftasıyla yaftalayanlar şunu bilsinler ki bizden terörist olmaz. Bizden Ankara olur, İstanbul olur, Hakkari olur, kısacası Türkiye olur" dedi.

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, planlı son mitingini bugün Ankara'daki Tandoğan Meydanı'nda, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkanı Ali Babacan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'yla birlikte yaptı.

Meral Akşener, mitingde yaptığı konuşma öncesinde, Şırnak'ta roket saldırısı sonucu gazi olan Hüseyin Özlük'e söz verdi. Özlük, şöyle konuştu:

"BİZDEN TERÖRİST OLMAZ. BİZDEN ANKARA OLUR, İSTANBUL OLUR, HAKKARİ OLUR, KISACASI TÜRKİYE OLUR"

"Ben, bir Güney Doğu gazisiyim. Yanımda da birçok arkadaşım şehit oldu. Şehit, başkalarının çocukları babasız kalmasın diye kendi öz evlatlarını yetim bırakan kahramanlardır. İşte bu kahramanlarımız, sadece Millet İttifakı'na destek verdiğimiz için terörist yaftasıyla yaftalandık. Fakat onlar aynaya dönüp baktıklarında şunları görecekler; Oslo'da teröristlerle masaya oturup 10 tane maddeyi imzaladıklarını. Sonra ne görecekler biliyor musunuz? Çadır mahkemelerinde teröristlerin 'Ben Türk bayrağının altında yargılanmam' diyen teröristleri görecekler. Şanlı bayrağımızın o mahkemelerden indirildiğini görecekler. İmralı'da 3 artı 1 ev tahsis edileni görecekler. En son aynaya baktıklarında, Gaffar Okkan'ı, Gonca Kuriş'i görecekler. Ama bizi terörist yaftasıyla yaftalayanlar şunu bilsinler ki bizden terörist olmaz. Bizden Ankara olur, İstanbul olur, Hakkari olur, kısacası Türkiye olur."

Hüseyin Özlük'ün ardından konuşmaya başlayan Akşener ise şunları söyledi:

"BUGÜN GÖRDÜM Kİ RECEP BEY VEDALAŞIYOR"

"Umarım duymuşlardır. Sağ ellerinde Hizbullah, sol ellerinde PKK olanlar duymuşlardır Hüseyin'i. Çok rezil bir dille, iğrenç bir sözler dizisiyle seçime gidiyoruz. Terörist oldunuz, işgalci oldunuz bu milletin asil evlatları. Her türlü hakareti, iftirayı siz de gördünüz, biz de gördük. Ama bugün gördüm ki Recep Bey vedalaşıyor. 14 Mayıs akşamına iki gün kaldı. 13. Cumhurbaşkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu olacak ve kendisini alkışlarımızla Çankaya'ya götüreceğiz. Recep Bey ve arkadaşlarını da emekli edeceğiz.

"HARAMLA ADI ANILMAYAN, KUL HAKKI ALMAYAN, SİZİN GİBİ YAŞAYAN KEMAL KILIÇDAROĞLU'NU CUMHURBAŞKANI SEÇECEKSİNİZ"

Her bir genç kardeşim, her bir kadın kardeşim, her bir erkek kardeşim; kendisini, annesini, babasını, eşini, halasını, dayısını, amcasını, yengesini mutlaka sandığa götürecek ve bir oy Kemal'e, bir oy Meral'e verecek. Burası şu anda bütün siyasi partilerin seçmenlerinin olduğu bir yer. İYİ Partililerden isteğim şudur; mutlaka aynı dediklerimi yapacaksınız. Kemal Bey'i, Sayın Kılıçdaroğlu'nu; harama el uzatmayan, haramla adı anılmayan, kul hakkı almayan, sizin gibi yaşayan Kemal Kılıçdaroğlu'nu cumhurbaşkanı seçeceksiniz. Bana da diyorsunuz ki 'Başbakan Meral'. Başbakan olabilmem için benim için de bir tane Meral'e basacaksınız.

"14 MAYIS AKŞAMI, 13. CUMHURBAŞKANI'MIZLA BİRLİKTE TARİH YAZILDIĞI BİR AKŞAM OLACAK"

Millet İttifakı'nın diğer siyasi partilerinin mensuplarına sesleniyorum; pazar günü, Anneler Günü. Ben, bir anneyim, babaanneyim. Bütün Cumhuriyet Halk Partili ailelerden bir tane Anneler Günü hediyesi, bir tanecik oy istiyorum. İnşallah 14 Mayıs akşamı, 13. Cumhurbaşkanı'mızla birlikte Türkiye'nin nefes aldığı, hukukun üstünlüğünün kabul edildiği, demokrasinin uygulandığı, yargının bağımsız olduğu; hak, hukuk, adaletin tesis edildiği ve tarih yazıldığı bir akşam olacak."