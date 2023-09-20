Meral Akşener İzmir'de İl Ziyaretlerine Devam Ediyor

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İzmir'de Zübeyde Hanım Anıt Mezarı'nı ziyaret etti ve İzmir İl Başkanlığı'na giderek teşkilat üyeleriyle buluştu.

KERİM UĞUR

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, yerel seçimler için başlattığı il ziyaretlerine bugün İzmir ile devam etti. Akşener, İzmir'de Zübeyde Hanım Anıt Mezarı'nı ziyaret etti, karanfil bıraktı. İzmir İl Başkanlığı'nın elif plaketi verdiği Akşener, "İzmir teşkilatı elif olmamı istiyor bundan sonra elif olacağım" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimleri sonrası 30 Mart 2024'te yapılacak yerel seçimler için il, ilçe teşkilatlarını ziyarete başladı. Geçtiğimiz hafta sonu Edirne'de Trakya bölgesindeki teşkilat üyeleriyle bir araya gelen Akşener, bugün İzmir'e gitti.

Meral Akşener, İzmir'de Zübeyde Hanım Anıt Mezarı'nı ziyaret etti. Partililer tarafından karşılanan Akşener, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım'ın Anıt Mezarı'na karanfil bıraktı.

Akşener, daha sonra İzmir İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. İl Başkanı Sinan Bezircilioğlu, Akşener'e çeşitli simgesel hediyeler takdim etti. Bezircioğlu, Arapça'daki elif harfinin olduğu plaketi verirken "Genel başkanımızın duruşu gibi elif gibi bu hediyeyi kendisine takdim ediyorum" dedi. Akşener de "İzmir teşkilatı elif olmamı istiyor bundan sonra elif olacağım" diye konuştu.