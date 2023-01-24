Meral Akşener'in tartışma yaratan sözlerine Bahçeli'den sert yanıt: PKK mı Türk askeri mi silahı bırakacak?

İYİ Parti lideri Meral Akşener partisinin Diyarbakır İl Kongresi'nde sarf ettiği, "Mesele silahlara veda ve kan dökmeye tövbe etmekse, mesele her türlü musibetin karşısında çelikten sarsılmaz bir biz olmaksa, sırtını da kalbini de o sağlam bize yaslamaksa biz varız" sözlerine MHP lideri Devlet Bahçeli çok sert yanı verdi. Bahçeli, "Vedayı edecek kimdir? Bu şuursuzluğun esin ve kaynağı kimlerdir? PKK mı Türk askeri mi silahı bırakacak?" dedi.

İyi Parti Diyarbakır İl Kongresi'nde Akşener'in, "Mesele silahlara veda ve kan dökmeye tövbe etmekse, mesele her türlü musibetin karşısında çelikten sarsılmaz bir biz olmaksa, sırtını da kalbini de o sağlam bize yaslamaksa biz varız. Çünkü biz konuşan Türkiye'den yanayız." sözleri tartışma yaratmıştı. Bahçeli'den bu sözlere yanıt geldi.

AKŞENER'İN SÖZLERİNİ SÖYLEDİ

Bahçeli, "İP başkanının geçtiğimi günlerde partisinin Diyarbakır 2. Olağan Kongresi'nde hiçbir vatansever vicdanın, hiçbir varan evladının kabul edemeyeceği bir çirkinliktedir. Bu konuşma kötülüğün ve teslimiyetçiliğin manifestosudur. Demişki, 'Ben buraya rızanızı almaya geldim. İYİ Parti'yi Türkler, Kürtler, Zazalar kurdu. Mesele silahlara veda, kan dökmeye tövbe ise mesele her türlü musibetin karşısında çelikten sarsılmaz olmaksa biz varız.'

"PKK MI TÜRK ASKERİ Mİ SİLAH BIRAKACAK?"

İstisnaları ayrı tutuyorum. Bir vesileyle siyasi ayrılık yaşadığımız İP'te görev yapan bazı isimler bu sözleri nasıl hazmedecekler? PKK'ya el uzatan bu zulüm planına nasıl oy vereceklerdir? Silahlara veda ne demektir? Vedayı edecek kimdir? Bu şuursuzluğun esin ve kaynağı kimlerdir? PKK mı Türk askeri mi silahı bırakacak? Teröre boyun mu eğelim? Bölücülere teslim mi olalım? Milliyetçiğim diyen hangi şahsiyet sahibi bu yıkıma, bu ihanete, bu rezalete sessiz duracaktır?" dedi.

"PKK'YA MÜTAKERE MESAJI VERMİŞTİR"

Bahçeli sözlerinin devamında, "İP Başkanı'na silahlara veda sözlerini kullandıran hangi mihraklardır? Zillet İttifakı, İP Başkanı eliyle PKK'yla mütareke mesajı vermiştir. Silahlara veda mesajını düşünüp tavır geliştirmesi gereken kişiler bir dönem yan yana oturduğumuz isimlerdir. PKK'ya kucak açanlar karşımızdadır. İyisiyle kötüsüyle zilletiyle zalimiyle hepsi birden karşımızdadır. Biz de diyoruz ki aziz milletim sıra sende. İP Başkanı PKK'yla açılım mesajı vermiştir. Gerçek nedeni, gerçek hedefi ortaya çıkmıştır. Biz biliyorduk bununla birlikte herkes görmüştür." açıklamalarında bulundu.