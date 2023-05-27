Meral Akşener'den Sancaktepe'de tekstil firması ziyareti

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Sancaktepe'de bir tekstil firmasını ziyaret ederek çalışanların sorularını yanıtladı. Asgari ücret, ihracat ve Suriyeli sığınmacılar gibi konulara değinen Akşener, helal oylarla iktidarın değişmesi çağrısında bulundu.

Emre Can URAN / İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Sancaktepe'de bir tekstil firmasını ziyaretinde konuştu. Akşener, "Helal oylarınızla bu iktidarı değiştirmenizi istiyorum, çünkü Sayın Erdoğan'ın son seçimi. En fazla da AK Partili kardeşlerimden istiyorum. Bu ucube sistem Türkiye'yi gerçekten yok ediyor"dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Sancaktepe'de bir tekstil firmasını ziyaret etti. Firmanın, atölye bölümünde çalışanlarla bir araya gelen Akşener, daha sonra beraberindekilerle binayı gezdi. Akşener, ziyareti sırasında çalışanların sorularına da yanıt verdi.

"BİZİM ASGARİ ÜCRET ÖNERİMİZ İŞVERENİN SİGORTA KISMINI ÜSTLENMEK ÜZERİNE"

"SURİYELİ SIĞINMACILARA HERKES KIZIYOR BUNLARI GETİRENE NİYE KİMSE BİR ŞEY SÖYLEMİYOR?"

"TAYYİP BEY'İ EN ÇOK SEVENLERİN TAM TERSİNE BU SİSTEMİN DEĞİŞMESİ İÇİN OY VERMESİ LAZIM"

"Yarınki seçimde bunları oylayacaksınız, Kemal Bey'e oy istiyorum. Helal oylarınızla bu iktidarı değiştirmenizi istiyorum" diye konuşan Akşener, "En fazla da AK Partili kardeşlerimden istiyorum. Çünkü Sayın Erdoğan'ın son seçimi. Eğer bu ucube sistem, Mesele Tayyip Bey meselesi değil. Bu ucube sistem Türkiye'yi gerçekten, yok ediyor. Dolayısıyla bir dahaki seçime bu sefer bu taraftan siniri bozuk bir tayfanın içinden bir başkan seçilecek. Yani hukukun üstünlüğünü konuşamayacağız. Yargının bağımsızlığını, demokrasiyi, sendikayı konuşamayacağız, ücretlerinizi konuşamayacağız. Senin maliyetlerini konuşamayacağız. Onun için bu sistemin değişmesi lazım. Tayyip Bey'i en çok sevenlerin tam tersine bu seçimde, bu sistemin değişmesi için oy vermesi lazım" dedi.