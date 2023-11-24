Memur-Sen, Filistinli sivillere yardım için 5 milyon TL bağışladı

MEMUR Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen) Genel Başkanı Ali Yalçın, Filistinli sivillere insani yardım amacıyla başlatılan kampanyaya, Memur-Sen adına 5 milyon TL bağışta bulundu.

Memur-Sen, Filistin'deki mağdurların temel ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla Türk Kızılay ve İnsan Hak ve Hürriyetleri ( İhh ) İnsani Yardım Vakfı aracılığıyla 'İnsanlık Ölmesin' sloganı ile yardım kampanyası başlattı. Kampanyanın tanıtımı için Memur-Sen Genel Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısına Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Türk Kızılay Genel Müdürü İbrahim Altan, İHH Genel Başkanı Bülent Yıldırım katıldı. Ali Yalçın, Gazze'deki saldırılara 'dur' demek için meydanlardan tepki göstermenin önemli olduğunu; ancak yeterli olmadığını belirterek, "Kavli dualarımızı fiili duaya dönüştürme adına bir adımın daha atılması gerektiğini görüyoruz. Oradaki masum insanlara yardım eli uzatmak için bir besmele çekiyor ve bütün milletimizi buna katkı sunmaya davet ediyoruz. Memur-Sen ailesi olarak, yüzyılın soykırımına karşı 'İnsanlık Ölmesin' diyor, Kızılay ve İHH ile birlikte onurlu insanların yardımına koşmak için bir seferberlik başlatıyoruz. Başta 1 milyon üyemiz olmak üzere bütün sivil toplum örgütlerini bu seferberliğe davet ediyoruz. Memur-Sen ailesi olarak, kampanyanın ilk bağışını biz yapıyor ve 5 milyon TL'yi İHH ve Kızılay vasıtasıyla kardeşlerimize göndermek üzere bağışlıyoruz" diye konuştu.

'YARDIM FAALİYETİ, SADECE GIDA GÖTÜRMEK DEĞİL'

İHH Genel Başkanı Bülent Yıldırım, Gazze'de durumun bölgesel savaşa dönme ihtimalinin arttığını bildirerek, "Bu arada bize düşen; insani yardımları arttırmak, insani yardım koridoru açıp yaralıları çıkarmak, dünya kamuoyunu harekete geçirmek ve devletlerin yapması gerekenleri yapması için baskı oluşturmak. Şu yardım faaliyeti aslında sadece insanlara gıda götürmek değil. Bu bir baskı grubunun eylem tarzıdır. Yani bütün eylemlerimizi, baskılamak üzere gerçekleştirmiş bulunuyoruz" ifadelerini kullandı.

Kızılay Genel Müdürü İbrahim Altan, Gazze'ye bugüne kadar 11 uçak yardım gittiğini, 8 sahra hastanesinin kurulumu için çalışmaların sürdüğünü söyledi. Başlatılan yardım kampanyasına değinen Altan, "Memur-Sen çok güçlü bir aile. Bu ailenin üyelerinin alışveriş yaparken, 'Gazze payını harcamamayayım' diye düşünmesi lazım. Gazze'nin gıdası, sağlığı, malzemesi için kenara bir şey koyması lazım. İmkanlarımız iyi ama; Memur-Sen'in üyeleri sürekli bunu zihinlerinde tutup da sivil toplum kuruluşlarımıza bu yardımları yaparsa oradaki kardeşlerimizin derdine daha da kolay çözüm getirmiş olur" dedi.

Kampanyanın ilk bağışını Memur-Sen üyeleri adına, Genel Başkan Ali Yalçın yaptı. Yalçın, 5 milyon TL tutarında yardım çekini, Kızılay Genel Müdürü Altan ve İHH Genel Başkanı Yıldırım'a teslim etti. Vatandaşlar kampanyaya tüm GSM operatörlerinden gönderecekleri kısa mesajlarla ve IBAN'a gönderecekleri nakdi yardımlarla katılabilecek.