Memleket Partisi'ndeki istifa dalgasının ardından olağanüstü kurultay kararı alındı

Genel Başkanlığını Muharrem İnce'nin yaptığı Memleket Partisi yönetimindeki altı isim istifa etti. İstifa eden parti yönetimindeki isimler ise Genel Başkan Vekili ve Parti Sözcüsü Prof. Dr. Gaye Usluer, Genel Sekreter Prof. De. Hakkı Akalın, Parti Meclisi-Danışma Kurulu Üyesi ve Kurucu Üye Meryem Şengül Kala, MYK Üyesi ve Parti Genel Sayman Serkan Ufuk Akgün, MYK Üyesi Prof. Dr. Ali Rıza Büyükuslu ve Parti Meclisi Kurucu Üyesi Dr. Oğuz Giray olarak sıralandı.

MUHARREM İNCE'DEN OLAĞANÜSTÜ KURULTAY KARARI

İstifa dalgasının ardından Memleket Partisi'nde olağanüstü kurultay kararı alındı. Sosyal medyadan yatptığı paylaşımda İnce, "17 Mayıs 2021'de kurduğumuz Memleket Partimiz, yaşadığı tüm sancılı süreçlere rağmen kısa sürede seçime girme hakkını kazandı. Bu aşamada yaşanan kuruluş sancılardan kurtulmak için Olağanüstü Kurultayımızı toplayacağız. Birlikte başaracağız. Geleceğimizi geri alacağız" ifadelerini kullandı.

MUHALEFETİ YIPRATTIĞINI GEREKÇE GÖSTEREREK İSTİFA ETTİ

Geçtiğimiz yıl CHP'den istifa ederek Memleket Partisi'ne geçen Parti Sözcüsü ve Genel Başkanvekili olan Gaye Usluer, muhalefeti yıprattığını gerekçe gösterdiği istifa açıklamasında şu satırlara yer verdi: "Gün küçük olsun bizim olsun zamanı değil. Ya kazanılacak ya da kazanılacak bir seçim sürecinin içindeyiz. Aksi düşünülemez, düşünülmemeli. Ülkemiz için köprüden önce son çıkış gibi görünen, alternatifi ya da aksini düşünmek bile istemeyeceğim sürece, isteyerek ya da istemeyerek olumsuz katkıda bulunuyor olmak en büyük endişem. Bu duygu ve düşüncelerle Memleket Partisi'nden istifa ettiğimiz bilgilerimize sunuyorum. Süreçteki yol arkadaşlarıma tek tek teşekkür ediyorum. Aydınlık bir Türkiye, çocuklarımız için aydınlık ve huzurlu bir gelecek dileklerimle. Saygılar sunarım."