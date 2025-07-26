Melih Gökçek'in Arınç'a öfkesi dinmiyor: Son paylaşımı olay oldu
Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, görevden uzaklaştırılan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'ı hastanede ziyaret etti. Bu ziyaret, Ankara eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in tepkisine yol açtı.
Eski Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Bülent Arınç, tutuklanmasının ardından görevinden uzaklaştırılan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'ı tedavi gördüğü İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ziyaret etti.
GÖKÇEK TEPKİ GÖSTERDİ
Arınç'ın bu ziyareti, aralarının açık olduğu Ankara eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in tepkisini çekti. Ziyaret sırasında yapılan basın açıklamasına ait fotoğraf karesini sosyal medya hesabından paylaşan Gökçek, "Rabbime hamdolsun hayatımda bir defa Halk TV, Anka ve TELE 1 mikrofonları benimle konuşmaya cesaret edemedi. Yorum sizin" ifadelerini kullandı.