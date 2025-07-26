Melih Gökçek'in Arınç'a öfkesi dinmiyor: Son paylaşımı olay oldu

Eski Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Bülent Arınç, tutuklanmasının ardından görevinden uzaklaştırılan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'ı tedavi gördüğü İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ziyaret etti.

GÖKÇEK TEPKİ GÖSTERDİ

Arınç'ın bu ziyareti, aralarının açık olduğu Ankara eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in tepkisini çekti. Ziyaret sırasında yapılan basın açıklamasına ait fotoğraf karesini sosyal medya hesabından paylaşan Gökçek, "Rabbime hamdolsun hayatımda bir defa Halk TV, Anka ve TELE 1 mikrofonları benimle konuşmaya cesaret edemedi. Yorum sizin" ifadelerini kullandı.

İşte Gökçek'in o paylaşımı;