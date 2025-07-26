Melih Gökçek'in Arınç'a öfkesi dinmiyor: Son paylaşımı olay oldu

Melih Gökçek'in Arınç'a öfkesi dinmiyor: Son paylaşımı olay oldu
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Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, görevden uzaklaştırılan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'ı hastanede ziyaret etti. Bu ziyaret, Ankara eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in tepkisine yol açtı.

Eski Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Bülent Arınç, tutuklanmasının ardından görevinden uzaklaştırılan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'ı tedavi gördüğü İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ziyaret etti.

GÖKÇEK TEPKİ GÖSTERDİ

Arınç'ın bu ziyareti, aralarının açık olduğu Ankara eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in tepkisini çekti. Ziyaret sırasında yapılan basın açıklamasına ait fotoğraf karesini sosyal medya hesabından paylaşan Gökçek, "Rabbime hamdolsun hayatımda bir defa Halk TV, Anka ve TELE 1 mikrofonları benimle konuşmaya cesaret edemedi. Yorum sizin" ifadelerini kullandı.

İşte Gökçek'in o paylaşımı;

Melih Gökçek'in Arınç'a öfkesi dinmiyor: Son paylaşımı olay oldu

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Politika
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Yorumlar (24)

Haber Yorumlarısuleyman altıntaş:

Seninle gerçek adaleti sağlayacak olan hakimler ve savcılar konuşacak zamanı gelince.

Yorum Beğen249
Yorum Beğenme62
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Haber YorumlarıBasin:

Hişş yavaş sizi bitmiş beraat almis davaları " şikayet ettim " diye keklemiş :)) zaman aşımı falan anca böyle kendinizi kandirirsiniz pavyonda satin alinmişlarla..imza topladiniz ? Kongre yaptiniz ? Meydanda depindiniz ? Sonuç ..fıss

yanıt13
yanıt11
Haber YorumlarıBerke Can:

Alayınızın Allah belasını versin!!!

Yorum Beğen149
Yorum Beğenme24
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Haber Yorumlarınecdet:

Şu anda iktidarın nimetlerinden faydalanıyorlar ama muhalefete düştükleri ilk an AKP parça parça olacak

Yorum Beğen134
Yorum Beğenme33
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Haber YorumlarıÖzkan Bulut:

Oy verenler bile oy verenlere küfür edecek aynı feto gibi seyredin görün hepsi menfaat peşinde yarın birşey dusmeyecegini anladığında Bir tane AKP'li bulamazsın

yanıt35
yanıt8
Haber YorumlarıBasin:

Herkesi kendiniz gibi wc terligine oy veririm deyip, baba dede pir deyip sövenlerdenmi sandiniz satilmişlar? Gidin hesap sorun.boş yapmayın

yanıt9
yanıt9
Haber Yorumlarıkartal pençesi:

hayırdır oğlum bu kin ne ne parcaliyorsun iktidar olunca kafana göre herşeyi yapabileceginini saniyorsun bu ne cahillik

yanıt0
yanıt0
Haber YorumlarıSMMM :

OKŞAN

Yorum Beğen136
Yorum Beğenme16
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Haber YorumlarıMem Mem:

Bu AKP den, vicdanlı ve dürüst birisi varsa, oda sayın Arınctır. Bildigim kadarıyla, karşı cephedende olsa hep hakjaniyetten yana tavrını ortaya koymuştur. Ha bide kimselere parsel psrsel devletin arazilerini ve malını peşkeş çekmemiştir.

Yorum Beğen89
Yorum Beğenme47
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