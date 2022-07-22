Melih Gökçek, Ankapark'taki dinazora kumpas kurulduğunu iddia etti; altına yapılan yorumlar bomba - Haberler

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Melih Gökçek, Ankapark'taki dinazora kumpas kurulduğunu iddia etti; altına yapılan yorumlar bomba

Haberler.com - Olgun Kızıltepe - Politika
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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın Ankapark'ın kapılarını basın mensuplarına açması sonrası Melih Gökçek'ten dikkat çeken bir açıklama geldi. Ankapark'taki dinozorlara kumpas kurulduğu ima eden Gökçek, "Mutlaka birileri bir şey yaptı" dedi. Gökçek'in gönderisinin altına yapılan yorumlar ise dikkat çekicisiydi.

Melih Gökçek döneminde 801 milyon 288 bin dolar harcanan ve çürümeye terk edilen Ankapark bu ayın başında mahkeme kararıyla Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne devredilmişti. Ankara Büyükşehir belediye başkanı Mansur Yavaş bugün sosyal medya hesabından Ankapark'ın son halini gösteren bir video paylaştı.

GÖKÇEK'TEN "KUMPAS" İMASI

Yavaş'ın paylaşımı sonrası gözlerin çevrildiği Melih Gökçek'ten de dikkat çeken bir çıkış geldi. Sosyal medya hesabından konuyla ilgili bir açıklama yapan Gökçek, dinozorlara kumpas kurulduğu ima ederek "Bu dinazorun hiçbir şeyi yoktu. Bu kadar yıpranmasının mantığını anlamak mümkün değil. Mutlaka birileri bir şey yaptı" ifadelerine yer verdi.

Melih Gökçek, Ankapark'taki dinazora kumpas kurulduğunu iddia etti; altına yapılan yorumlar bomba

SOSYAL MEDYA KULLANICILARI TİYE ALDI

Gökçek'in bu çıkışı sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Birçok kişi gönderinin altına yaptığı yorumla Gökçek'in "Kumpas" imasını tiye aldı.

İşte Gökçek'in gönderisinin altına yapılan yorumlardan bazıları;

Melih Gökçek, Ankapark'taki dinazora kumpas kurulduğunu iddia etti; altına yapılan yorumlar bomba

Melih Gökçek, Ankapark'taki dinazora kumpas kurulduğunu iddia etti; altına yapılan yorumlar bomba

Melih Gökçek, Ankapark'taki dinazora kumpas kurulduğunu iddia etti; altına yapılan yorumlar bomba

Melih Gökçek, Ankapark'taki dinazora kumpas kurulduğunu iddia etti; altına yapılan yorumlar bomba

Melih Gökçek, Ankapark'taki dinazora kumpas kurulduğunu iddia etti; altına yapılan yorumlar bomba

Melih Gökçek, Ankapark'taki dinazora kumpas kurulduğunu iddia etti; altına yapılan yorumlar bomba

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com Haberler.com - Politika

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