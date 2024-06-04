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Meclis'te kayyum protestosu! AK Parti ve DEM'li milletvekilleri yumruk yumruğa kavga etti

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DEM Partili milletvekilleri TBMM Genel Kurulu'nda Hakkari Belediyesi'ne kayyum atanmasını protesto etmek için "Belediyeler bizimdir, gaspa izin vermeyeceğiz" yazılı pankartlar taşıyarak kürsü eylemi başlattı. Meclis'te birleşim kapatılırken DEM'li ve AK Partili milletvekilleri yumruk yumruğa kavga etti.

TBMM Genel Kurulu'nda belediyeye kayyum atanmasının neden olduğu hak ihlallerinin araştırılması amacıyla DEM Parti'nin verdiği Meclis araştırılmasının öne alınarak görüşülmesi için sunulan grup önerisi sırasında gerilimli anlar yaşandı.

"BU İKTİDAR 8 YILDIR AYNI ŞEYLERİ YAPIYOR"

DEM Parti Hakkari Milletvekili Vezir Coşkun Parlak, grup önerisinin gerekçesiniaçıkladığı konuşmasında Hakkari Belediyesi'ne kayyum atanmasına seçmenin iradesinin elinden alındığını belirterek tepki gösterdi.

Parlak, "Aynı şeyleri tekrar tekrar yapıp farklı sonuçlar beklemek aslında delilik belirtisidir." diyerek şöyle devam etti: "Bu iktidar 8 yıldır aynı şeyleri yapıyor. Farklı sonuçlar alınmayacağını da defalarca belirtti. Biz bunu delilik değil faşizm olarak görüyoruz. Faşizmden o kadar gözümüz dönmüş ki yaptıklarınızın sonuçlarını bile kestiremiyorsunuz. Siz kayyım ataması yaparak sadece DEM Parti'ye oy verenlerin iradesini gasp etmiyorsunuz.

"SEÇMENİN İRADESİNİ, ELİNDEN ALIYORSUNUZ"

Seçme, seçilme hakkını ortadan kaldırdığınız için tüm partilere oy veren seçmenin de iradesini elinden alıyorsunuz. Partimiz olan derdiniz Kürt halkıyla olan derdinizdir. Siz Kürt'ün kimliğini, kültürünü seçme ve seçilme hakkı dahil hiçbir siyasi, sosyal, kültürel hakkını tanımıyorsunuz. Kürtlere düşmanlık tutuklu uyguluyorsunuz. Kayyum sisteminin basit bir idari işlem olmadığını dünya alem biliyor. Kayyum sistemi bir rejimdir, darbe sistemidir. Kürk halkına yeterince zulüm edersek boyun eğerler diye düşünüyorsunuz.

"KAYYUM BİR GASPÇI OLARAK ANILMAYA MAHKUM"

Biz parmakla sayılacak, vurmakla tükenecek bir halk değiliz. Kendini galip sayıp böbürlenenler bilsin ki sizin parti militanınız olarak atadığınız kayyum halk iradesini çalan bir gaspçı olarak anılmaya mahkumdur. Hakkari halkının özgür iradesiyle yaptığını siz siyasi yargıyla, polis copuyla, asker tüfeğiyle yıkamazsınız. Biz eş başkanlarımıza, belediyemize, halkımızın demokratik iradesine ne pahasına olursa olsun canımıza da mal olsa sahip çıkacağız.

Biz seçimden önce şunu söyledik: 'Müthiş kazandığımızı göreceksiniz' dedik. Müthiş direndiğimizi de göreceksiniz. Hakkari'de asla sizlere boyun eğmeyecek ve kazanan bizler olacağız, kaybedecek olanlar da sizlersiniz."

KÜRSÜDE NÖBETE BAŞLADILAR

Parlak'ın konuşmasının bitimiyle DEM Partili milletvekilleri Hakkari Belediyesi'ne kayyum atanmasını protesto etmek için ellerinde "Belediyeler bizimdir, gaspa izin vermeyeceğiz" yazılı dövizlerle kürsünün etrafında toplanarak Genel Kurul'da nöbete başladı.

Oturumu yöneten TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca'nın uyarısına rağmen kürsüden inmemekte ısrar eden DEM Partililer nedeniyle birleşime ara verildi.

KAVGA SONRASI GENEL KURUL KAPANDI

DEM Parti'nin kürsü eylemi devam edince Meclis Başkanı Gülizar Biçer Karaca genel kurulu kapattı. DEM Partililer "Faşizme karşı omuz omuza" sloganları atarken, AK Partililer "Kahrolsun PKK" sloganları attı. AK Partili vekiller pankartları almak isterken kavga çıktı. Kürsü önünde itiş kakış yaşanırken; AK Partili vekiller pankartları DEM Partili vekillerden alıp havaya fırlattı.

Kaynak: ANKA / Politika

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Yorumlar (3)

Maria Sel:

Akpyi de sevmem sizide sizi sevenleride. Ne mutlulu türküm diyene!

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Ömer Yaprak:

Teşekkürler ederim güzel İNSAN

yanıt2
yanıt1
hakan er:

Güzel tiyatro oynuyor kankiler

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