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Meclis'te "jet yakıtı" tartışması! AK Partili ve CHP'li vekiller arasında tansiyon yükseldi

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CHP, TBMM Genel Kurulu'na " İsrail'in Gazze'de yaptığı katliamlara rağmen Türkiye'nin İsrail ile ticaretini sürdürmesinin neden ve sonuçlarının araştırılması amacıyla" grup önerisi sundu. Öneri tartışılırken CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ile AK Partili vekiller arasında gergin anlar yaşandı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) tarafından da yalanlanan, "İsrail'in jet yakıtları, Türkiye'den gidiyor" iddiası TBMM'yi karıştırdı. CHP'nin verdiği önerge sonrası AK Partili ve CHP'li vekiller arasında tansiyon yükseldi.

"NAMAZ KILARKEN İSRAİL'İN UÇAKLARINA MAZOT SATMAYA DEVAM ETTİNİZ"

CHP'li Ağbaba, verdikleri önergenin gerekçesini anlatırken, "1 Ocak sabahında İsrail'i protesto eden büyük bir miting düzenlediniz. Namaz kılarken İsrail'in uçaklarına mazot satmaya, benzin satmaya devam ettiniz. Şu ikiyüzlülüğü düşünebiliyor musunuz? Bir taraftan Gazzeli çocuklar için namaz kılıyorlar diğer taraftan İsrail'in jetlerine yakıt gönderiyorlar. Yazıklar olsun bu ikiyüzlülüğe. 'Kudüs kırmızı çizgimiz' diyordunuz Kudüs'e tel örgü gönderiyorsunuz." ifadelerini kullandı.

Meclis'te 'jet yakıtı' tartışması! AK Partili ve CHP'li vekiller arasında tansiyon yükseldi

"HALA GEMİLER GİTMEYE DEVAM EDİYOR"

Ağbaba, İsraille ticaret yapılmadığına dair bazı gazetelerin manşetlerini göstererek, "Ayrıca ticaret yapıyorlar. Ne kadar akrabaları varsa yapıyor. Hepsi AK Partili. Hepsi sizin siyasi akrabanız... Gazze'de çocuklar ölürken bunlar bir taraftan sahte gözyaşları döküyor, diğer taraftan İsrail'e malzeme satıyorlar. Hakkınızı yemeyelim Özlem Hanım... Ne yaptılar İsrail'e karşı Meclis'te Coca Cola'yı yasakladılar. İsrail'in dizleri titredi bu tedbir karşısında. Hala gemiler gitmeye devam ediyor. Dürüstseniz o gemileri durdurun, hodri meydan." dedi.

"ÇOCUKLARI ÖLDÜREN İSRAİL AMA SİZ İSRAİL'E KIZMAK YERİNE AK PARTİ'YE KIZIYORSUNUZ"

Ağbaba'nın sözleri üzerine kürsüye çıkan AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, CHP sıralarına, "Siz yaptığınız konuşmalarda hiç İsrail'e itiraz etmiyorsunuz. Sayın Ağbaba, İsrail'i kınamıyorsun. Asıl faili gizliyorsun. Çocukları öldüren İsrail ama siz İsrail'e kızmak yerine, Amerika'ya kızmak yerine AK Parti'ye kızıyorsunuz. Asıl siz sahtekarlık yapıyorsunuz. Şunu biliyorsunuz değil mi?Buradan Filistin'e ne gönderirseniz gönderin önce İsrail'e göndermeniz gerekiyor." şeklinde konuştu.

CHP'li Ağbaba ise Özlem Zengin'in sözlerine "Mescid-i Aksa diye ağlayıp Mescid-i Aksa'ya tel örgüsü çekenler, çektirenler sahtekardır." diyerek yanıt verdi.

Kaynak: Haberler.com / Politika

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Yorumlar (1)

Zebra 21:

Şu özlem zengini nasıl akparti grup başkanvekili yapmışlar ya

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