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Meclis dün böyleydi, bugün böyle! İşte Bakan Fidan'ın karşılandığı an

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Dün İçişleri Bakanlığı'nın bütçe görüşmeleri için Meclis'e gelen Bakan Ali Yerlikaya, CHP'li vekillerin protestosu ile karşılaşmış ve arbede çıkmıştı. Bugün ise gözler Dışişleri Bakanlığı bütçesi sebebiyle TBMM'ye gelen Bakan Hakan Fidan'a çevrilmişti. CHP'li vekillerin Fidan'ı olaysız karşıladığı anlar kameralar tarafından görüntülendi.

Dün Meclis'te İçişleri Bakanlığı bütçe görüşmesinde CHP'li vekiller ile İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve heyeti arasında arbede çıktı. Kayyum protestosu yapan Ali Mahir Başarır başta olmak üzere CHP'li milletvekillerinin İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın salona girmesini ve görüşmelerin başlamasını engellemeye çalışması üzerine itişmeler yaşandı. Yaşanan arbedeye birçok siyasi isimden tepki yağdı.

DIŞİŞLERİ BÜTÇESİ GÖRÜŞÜLÜYOR

Bugünse TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Dışişleri Bakanlığı'nın 2025 yılı bütçesinin görüşmelerine başlandı. Komisyon, AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplandı. Komisyonda Dışişleri Bakanlığı'nın 2025 yılı bütçesinin yanı sıra Avrupa Birliği Başkanlığı, Türk Akreditasyon Kurumunun bütçe, kesin hesap ve Sayıştay raporları ile Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı'nın (Türkiye Ulusal Ajansı) Sayıştay raporu görüşülecek.

TOKALAŞTILAR

Öte yandan dün yaşananların ardından bugün yeni bir arbedenin çıkıp çıkmayacağı merak konusu oldu. Salona sakin bir şekilde giren Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, komisyona katılan milletvekilleri ile tokalaştı. Tokalaşmanın ardından Fidan, Bakanlığının bütçesine ilişkin sunumuna başladı.

Meclis dün böyleydi, bugün böyle! İşte Bakan Fidan'ın karşılandığı an
Haberler.com / Mahmut Ekinci - Politika
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Yorumlar (12)

Haber YorumlarıTayfur Sert:

BAKANLARIN İKİSİDE ADAMDIR CAHAPELİ MİLLETVEKİLLERİ TALİMATLA İŞ YAPAR

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Haber YorumlarıKarpuz Çekirdeği:

geleceğin başkanı

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Haber YorumlarıHALİS ER:

yemedi demek ki

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Haber YorumlarıNihat Karabacak:

Çünkü onun adı HAKAN FİDAN dır.

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Haber Yorumlarıünal özer:

Ali mahir diye biri var chp de , saldır dersin saldırır dur dersin durur, kopar dersin koparır. zaten onların tamamı talimatla tut dersin tutar getir dersin getirir. siz fidana yapın aynını da bakın görün ne oluyor. kav-şaklar

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Haber YorumlarıBükücü:

Ali Yerlikaya sanmasınlar bunu, adamın içine giydiği donun markasını bilir. O yüzden kimse sesini çıkaramıyor

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Haber YorumlarıEvvab:

çakallar kurdu görünce ortalıktan kaybolmuş. Hakan FİDAN Türkiyenin Putin'i olacak inşallah siz o zaman Erdoğan'ı mumla arayacak sınız mumla ????

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Haber YorumlarıNihat Karabacak:

Çünkü onun adı HAKAN FİDAN dır.

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Haber YorumlarıAli Tokgönül:

Adamına göre muamele . Senin atadığın kayyum seçilmiş millet vekillerini belediye binasına sokmazsa sana da o duygunun nasıl olduğunu tattırmak için yapılan bir , iki dakikalık bir eylemi de öyle yersin sayın iç işlerine bakan kişi .

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Haber YorumlarıVodafone KARDELEN:

parti fark etmeksizin verdigim her kuruş vergi haram olsun sizlere

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