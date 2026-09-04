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TBMM'den 5 Ülkenin Parlamento Çalışmaları Kitabı

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Meclis, ABD, Fransa, İtalya, Almanya ve Güney Kore'nin yasama denetim ve bütçe süreçlerini araştırarak içtüzük değişikliğine kaynak kitaplar hazırladı. Dijital ortamda sunulan eserlerin takdimini TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş yaptı.

Meclis, ABD, Fransa, İtalya, Almanya ve Güney Kore'deki parlamento çalışmalarını inceleyerek elde edilen bilgileri kitap haline getirdi.

TBMM Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Meclis Araştırma Hizmetleri Başkanlığı, milletvekillerinin olası İçtüzük değişikliğinde faydalanmaları için ABD, Fransa, İtalya, Almanya ve Güney Kore'deki yasama, denetim ve bütçe süreçlerini inceledi. Elde edilen araştırma sonuçları kitap haline getirilerek dijital ortamda okuyuculara sunuldu.

Kitapların takdim yazısı TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş tarafından kaleme alındı.

Kurtulmuş, takdim yazısında, demokratik sistemlerin omurgasını oluşturan parlamentoların, halkın sesinin yükseldiği, siyasal meşruiyetin üretildiği ve millet iradesinin kurumsallaştığı temel alanlar olduğunu vurguladı.

Söz konusu çalışmaların bu ülkelerdeki parlamentoların tarihsel deneyimine ışık tutarken, TBMM'de yürütülen tartışmalara, anayasa ve içtüzük çalışmalarına da zengin bir çerçeve sunduğunu belirten Kurtulmuş, "Bu çalışmaların parlamento usullerinin gelişmesine ve demokratik standartlarımızın ilerlemesine vesile olmasını temenni ediyorum." ifadesini kullandı.

Araştırma Hizmetleri Başkanlığınca hazırlanan kitaplar, TBMM Başkanı Kurtulmuş'un talimatıyla kağıt israfının önüne geçilmesi amacıyla yürütülen dijital yayın projesi kapsamında milletvekillerine elektronik ortamda sunuldu.

Kaynak: AA
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