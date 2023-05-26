Mazbatasını alan AK Partili Şahin Tin, saha çalışmalarına ara vermeden devam etti

DENİZLİ (İHA) – Denizli'de AK Parti'den 3'üncü kez milletvekili seçilen Şahin Tin, mazbatasını alır almaz 14 Mayıs öncesi ve sonrasında olduğu gibi saha çalışmalarına kaldığı yerden devam etti.

DENİZLİ (İHA) – Denizli'de AK Parti'den 3'üncü kez milletvekili seçilen Şahin Tin, mazbatasını alır almaz 14 Mayıs öncesi ve sonrasında olduğu gibi saha çalışmalarına kaldığı yerden devam etti.

AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, 26 ve 27'nci döneminde ardından 14 Mayıs'ta yapılan 28. Dönem Milletvekilliği Genel Seçimlerinde yeniden göreve seçildi. AK Parti İl Başkanı Yücel Güngör, diğer vekiller ve partililerle birlikte İl Seçim Kuruluna gelen Şahin Tin, mazbatasını aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhur İttifakı'nı destekleyen Denizlili hemşehrilerine teşekkür eden Şahin Tin, "Mazbatamızı aldık. Türkiye'mize ve Denizli'mize hayırlara vesile olsun. Aziz milletimizin teveccühüne mazhar olabilmek için canla başla çalışmaya devam edeceğiz. Rabbim bizleri kutlu mücadelemizde başarılı eylesin. Milletimize hizmet yolunda Allah yar ve yardımcımız olsun" dedi.

Saha çalışmalarına kaldığı yerden devam etti

14 Mayıs seçimleri öncesi ve sonrasında saha çalışmalarını aralıksız sürdüren AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, mazbata töreninin hemen sonrasında da soluğu sahada aldı. Hafta sonu yapılacak 13. Cumhurbaşkanlığı Seçimi 2. Turu için vatandaşlardan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a oy vermelerini isteyen Tin, "Mazbatamızı aldık, durmadan duraksamadan düştük yollara. Denizli'mizin kalbi Bayramyeri'nde esnafımızı ziyaret ettik. Hemşehrilerimizle yan yana, omuz omuzayız. Denizli'mizin destek ve teveccühüne nail olabilmek için daha çok çalışacağız. Durmak yok doğru adımla yola devam" diye konuştu. - DENİZLİ

Sinan Oğan'ın 2. turda Cumhur İttifakı'nı desteklemesi sizce doğru mu? — Haberler.com (@Haberler) May 22, 2023