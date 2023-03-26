Marmara Üniversitesi'nden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasıyla ilgili yeni paylaşım: Hata sonucu yer değiştirilerek yazıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasına ilişkin yeni bir açıklama yapan Marmara Üniversitesi, "Üniversitemizin paylaşımında sehven 440-687 olarak açıklanan ancak kurum kayıtlarında 440-678 no'lu kaydı taşıyan belge ise Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teslim edilen ve bilahare diplomanın tesliminde geri alınan ikinci nüshasıdır. Sayıların birbirlerine yakınlığı neticesinde hata sonucu yer değiştirilerek yazıldığı fark edilmiştir" ifadelerini kullandı.

Marmara Üniversitesi Rektörlüğü, üniversitenin önceki paylaşımında sehven 440-687 olarak açıklanan ancak kurum kayıtlarında 440-678 no'lu kaydı taşıyan geçici mezuniyet belgesinin, Erdoğan'a teslim edilen ve bilahare diplomanın tesliminde geri alınan ikinci nüsha olduğunu ifade etti.

"MEZUNİYET BELGESİNİN BİRİNCİ NÜSHASI"

Rektörlükten yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın paylaştığı 440-677 no'lu belgenin, Erdoğan'a geçici mezuniyet belgesinin teslim edildiğine dair şahsi imzasını havi geçici mezuniyet belgesinin birinci nüshası olduğu belirtildi.

"AYNI HUSUSU DÜZENLEYEN İKİ NÜSHALI BELGE NİTELİĞİ SÖZ KONUSUDUR"

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi; "Üniversitemizin paylaşımında sehven 440-687 olarak açıklanan ancak kurum kayıtlarında 440-678 no'lu kaydı taşıyan belge ise Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teslim edilen ve bilahare diplomanın tesliminde geri alınan ikinci nüshasıdır. Dolayısıyla ortada tek bir belge değil, aynı hususu düzenleyen iki nüshalı belge niteliği söz konusudur.

"HATA SONUCU YER DEĞİŞTİRİLEREK YAZILDIĞI FARK EDİLMİŞTİR"

Yukarıdaki açıklamalarımıza konu sayıların birbirlerine yakınlığı neticesinde hata sonucu yer değiştirilerek yazıldığı, dolayısıyla belge numarasının 440-678 yerine 440-687 olarak paylaşıldığı fark edilmiştir."