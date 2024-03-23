Üye Girişi
Haberler

Mansur Yavaş'tan Turgut Altınok'a takas teklifi

Geniş Video İzle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABB Başkanı Yavaş, Londra'daki evi ile ilgili eleştirilerde bulunan Cumhur İttifakı'nın Ankara adayı Turgut Altınok'a takas teklifinde bulundu.

Türkiye'nin kilitlendiği 31 Mart'ta gerçekleşecek yerel seçimlere artık günler kaldı. Son dönemde mal varlığı ile gündemde yerini koruyan Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Turgut Altınok, rakibi Mansur Yavaş'a Londra'daki evi üzerinden yüklenerek "Ben Büyükşehir Belediye Başkanına soruyorum: 'Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı, Londra'dan ev aldınız mı?' Belediye Başkanı olmadan önce mi aldınız, Belediye Başkanı olduktan sonra mı aldınız? Veya ilk Belediye Başkanı olduğunuzda mal varlığınız neydi?" ifadelerini kullanmıştı.

Mansur Yavaş'tan Turgut Altınok'a takas teklifi

MANSUR YAVAŞ: İSTİYORSAN TAKAS EDELİM

Çankaya'da vatandaşlara hitap eden Mansur Yavaş, Altınok'un Londra'daki evi üzerinden eleştirilerine yanıt verdi. Yavaş, "Benim Londra'daki evim, onun bütün malları edermiş. Öyle diyor. İstiyorsan malları takas edelim, onda biriyle takas yapalım, yüzde biriyle takas yapalım. İnşallah yalanlarını yüzlerine çarpacağız" dedi.

Mansur Yavaş'tan Turgut Altınok'a takas teklifi

Kaynak: Haberler.com / Politika

Turgut Altınok Mansur Yavaş Politika Haberler

Bakmadan Geçme

Gönül Dağı 132. bölüm tek parça izle! Gönül Dağı full HD bölüm izle! Gönül Dağı son bölüm neler oldu? TV YAYIN AKIŞI! Bu akşam TV'de hangi diziler, filmler var? 23 Mart Cumartesi ATV, Kanal D, Star, Show, NOW'da neler var? İSTANBUL İFTAR SAATİ (İMSAKİYE) - 23 Mart Akşam ezanı kaçta okunuyor, iftar saati kaçta? Ankara, İzmir, Bursa il il iftar saatleri! Kate Middleton ne kanseri, hastalığı nedir? Kate Middleton video mesajda ne dedi? Kate Middleton kimdir, kaç yaşında? Galler Prensesi Kate Middleton hasta mı, son durumu nedir? Kate Middleton hastalığı nedir, kanser mi? Kate Middleton sağlık durumu nasıl? Beşiktaş Emlakjet - Pınar Karşıyaka maçı hangi kanalda, saat kaçta? Beşiktaş Emlakjet - Pınar Karşıyaka maçı! 2024 Ramazan Bayramı hangi gün? Ramazan Bayramı ne zaman, ayın kaçında? 2024 yılında Ramazan Bayramı tarihi! Kemalpaşa belediyesi hangi parti? Kemalpaşa belediye başkanı hangi partiden seçilmiştir? İşte 2019 İstanbul Kemalpaşa yerel seçim sonuçları! Ek zam var mı? Ek zaman ne zaman, hangi tarihte gelecek? AK Partili Akbaşoğlu açıkladı! BURSASPOR - KIRKLARELİSPOR maçı hangi kanalda, saat kaçta? Bursaspor - Kırklarelispor maçı nereden izlenir? Nazilli Bld. - Afyonspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Nazilli Bld. - Afyonspor maçı nereden izlenir? Yarın okullar tatil mi? 25 Mart okullar tatil mi, kaç gün tatil edildi? Yalı Çapkını Nükhet diziden ayrılıyor mu? Yalı Çapkını Nükhet diziden ayrıldı mı, neden ayrıldı? Süper Kupa ne zaman oynanacak? Süper Kupa maçı ertelendi mi, ertelenecek mi? TFF'den Süper Kupa kararı!
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title