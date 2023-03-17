Mansur Yavaş'tan canlı yayında olay sözler: Vaktimiz olsaydı, genel başkanların milletvekili olmasını önerecektik

Makam mevki dertlerinin olmadığını söyleyen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu ve kendisinin Cumhurbaşkanı yardımcısı olma isteğinin Meral Akşener'den geldiğini belirtti. Mansur Yavaş, "Birkaç gün vaktimiz olsaydı şunu önerecektik, Cumhurbaşkanı yardımcısı olarak beni ve Ekrem Başkanı ilan edin, sayın genel başkanlarımız milletvekili olsun ve partilerin başında olsunlar diyecektik." ifadelerini kullandı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Habertürk yayınında Fatih Altaylı'nın konuğu oldu. İYİ Parti lideri Meral Akşener'in Kılıçdaroğlu'nun adaylığına itiraz edip 3 gün sonra geri döndüğü sürece ilişkin Mansur Yavaş dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"AKŞENER BÜYÜK TEVECCÜH GÖSTERDİ"

Makam mevki dertlerinin olmadığını söyleyen Mansur Yavaş, kendisinin ve Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı yardımcısı olma isteğinin Meral Akşener'den geldiğini belirtti. 6'lı Masa'nın Cumhurbaşkanı adayının Kemal Kılıçdaroğlu olarak belirlendiği son süreçte vakit olsa başka bir öneriyle gideceklerini kaydeden Yavaş, şu ifadeleri kullandı: "Sayın Akşener büyük teveccüh gösterdi. Biz devam etmesi gerektiğini düşünüyorduk. Sayın Akşener dedi ki, 'O zaman elinizi taşın altına sokacaksınız, uzlaşma bu şekilde gerçekleşir' dedi. Bizim makam mevki derdimiz yok. Ankara, İstanbul belediye başkanlıkları güzel makamlar.

"GENEL BAŞKANLARIMIZ MİLLETVEKİLİ OLSUN DİYECEKTİK"

Sayın Akşener'in arzusu üzerine 'Sizin orada olmanız, yönetimde etkili şekilde vatandaşla kurduğunuz bağın devam etmesi gerekir' dedi. Bu da uygun bulundu. Meral Hanım önerdi, sayın genel başkanımız da kabul etti. Son gün oldu, birkaç saate sıkıştı. Birkaç gün vaktimiz olsaydı şunu önerecektik, Cumhurbaşkanı yardımcısı olarak beni ve Ekrem Başkanı ilan edin, sayın genel başkanlarımız milletvekili olsun ve partilerin başında olsunlar diyecektik. Kendi grupların başında olmasının daha mantıklı olduğunu düşünüyorum. Bu benim fikrim. Bunu sayın genel başkanlarla konuşacağım ama takdir masanın.

"ADAY OLMAYACAĞIMI SÖYLEMİŞTİM"

Beni aday yapıp, Ankara'da farklı belediyecilik göstermeme fırsat olan Türkiye'de güzel örneklerin yayılmasına vesile olarak Kemal Bey aday yapmasaydı bu yaptıklarımızın hiçbiri olmayacaktı. Ben zaten sizin programınızda aday olamayacağımı söylemiştim.

"BU YOLU AÇAN BİZE MİLLET İTTİFAKI"

Meral Bey beni aradı 'Mansur Başkan ben senin ve Ekrem Bey'in ismini verdim' dedi. Siyasette zaman zaman krizler yaşıyor. Millet İttifakı'nın belediye başkanı olarak asla onların kırılmasını istemem. Biz hepsine 'sayın genel başkanımız' diye konuşuyoruz. Gerçekten hak ediyorlar. Böyle bir kurgu kurdular, sonuçta kazanıldı. Kentlerin çok daha güzel yönetilebileceğini ispat ettik. 11 büyükşehirde oy oranların, seçildikleri oy oranlarının üstünden belli bu. Herşey bir yana Ankara ve İstanbul büyükşehir belediye başkanı başarılı bulunuyor ki, Cumhurbaşkanlığına aday gösteriliyor. Bu yolu açan bize Millet İttifakı.

"VATANDAŞA VERDİĞİMİZ SÖZÜ TUTACAKTIK"

Belediyeleri asla kaptırmazdık. Göreve devam edeceğimiz belliydi. Görevi bırakacak olsaydık adaylığımız söz konusuydu. Vatandaşa verdiğimiz sözü tutacağız. Adaylığa ısrarlı olmamamızın sebeplerinden bir tanesi daha önce bu yaşandı. Bizi 5 yıllığına seçtiler. Son güne kadar görevimizi sürdürmek boynumuzun borcu. Aksi takdirde Ankara halkı bizi affetmez. Hemen atama yapılmayabilir. İki görevin aynı anda sürdürebileceğini de düşünüyorum. Sayın Binali Yıldırım için aynı fikri önerenler, İBB Başkanı olunca Cumhurbaşkanı yardımcısı olacak diyenler şimdi olmaz diyorlar. Şunu söyleyeceğim sadece, iki üç tane idare profesörünün açıklaması var.

"İKİ GÖREV BİR ARADA YÜRÜTÜLEBİLİR"

En önemlisi hocaların hocası Ergun Özbudun. Dün yaptığı açıklamada bunun gayet mümkün olduğunu açıkladı. İki görev bir arada yürütülebilir. Yetkili olmak istememizin sebebi, halkla, gençlerle, kadınlarla kurduğumuz iletişimin, projelerin bir şekilde ülke yönetiminde olmasını istiyoruz. Büyükşehir belediye başkanları vatandaşla haşır neşir olabilen insanlar, gençlerin kolay ulaşabildiği insanlar. Onlar yine bize ulaşacaklar. Cumhurbaşkanı yardımcılığı olsak da belediye başkanlığımız devam ettiği için biz onlarla iç içe olacağız.