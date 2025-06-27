Mansur Yavaş "Siyasetten çekilirim" sözlerine açıklık getirdi

Mansur Yavaş 'Siyasetten çekilirim' sözlerine açıklık getirdi
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ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın ziyaret ettikleri Kemal Kılıçdaroğlu'nun bazı sözlerine sinirlenip "Siyasetten çekilirim" dediği iddiası kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Konuyla ilgili açıklama yapan Yavaş "Önceki genel başkanımız, mevcut genel başkanımız ve tüm partililerin bir ve bütün durması en büyük arzumdur. Aksi halde hiçbirimizin siyaset yapmasının bir anlamı kalmaz" dedi.

"Şaibe" iddiaları nedeniyle 20 Haziran'da görülecek kurultay davası öncesi CHP'de sular iyice ısındı. Davada "mutlak butlan" kararı çıkması halinde yeniden genel başkanlık koltuğuna oturacağı iddia edilen eski CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, partiyi karıştırdı.

KILIÇDAROĞLU'NUN CÜMLESİNİ DUYUNCA KÜPLERE BİNDİ

Gazeteci Timur Soykan, konuya ilişkin dikkat çeken bir iddiayı gündeme getirdi. İddiaya göre, "Kılıçdaroğlu onunla görüşmeye giden heyete 'Ne atamaları yapabilirler, ne faturaları ödeyebilirler, genel merkezde kim varsa bunları o yapar'" dedi. Heyette yer alan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, bu sözler karşısında Kılıçdaroğlu'na çok sinirlendi. Yavaş'ın Kılıçdaroğlu'na, "Sizin bu yaptığınız CHP'yi böler, siz bunu yaparsanız ben siyasetten çekilirim" diyerek resti çektiği öne sürüldü.

"BİR VE BERABER OLMAKTAN BAŞKA ŞANSIMIZ YOK"

Bugün söz konusu iddiaya ilişkin yazılı bir açıklama yapan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş "Bugün öyle bir dönemden geçiyoruz ki bir ve beraber olmaktan başka ne şansımız var ne de çaremiz. Hep söyledim" ifadelerini kullandı. Yavaş yaptığı yazılı açıklamada, "Bugün öyle bir dönemden geçiyoruz ki, bir ve beraber olmaktan başka ne şansımız var ne de çaremiz.

30 Haziran'daki dava süreciyle ilişkilendirilerek, partililerimizin ya da partili görünen bazı isimlerin mevcut Genel Başkanımız ve önceki Genel Başkanımız etrafında yürüttükleri tartışmaların; ne ülkemizin demokratikleşme ve adalet mücadelesine, ne de yurttaşlarımızın derinleşen yoksulluk sorununa katkı sunması mümkündür. Üstelik bu tartışmaların, parti kültürümüzle bağdaşmayan bir üslupla ve önceki Genel Başkanımıza yönelik hakarete varan ifadelerle yürütülmesi, asla kabul edilemez.

"TÜM PARTİLİLERİMİZ TEK YUMRUK OLMALI"

Bu süreçte önceki genel başkanımız, mevcut genel başkanımız ve tüm partililerin tek yumruk halinde bir ve bütün durması en büyük arzumdur, olması gerekendir. Aksi halde ben dâhil hiçbirimizin siyaset yapmasının bir anlamı kalmaz. Benim anlatmak istediğim sadece bundan ibarettir" dedi.

Kaynak: Haberler.com / Politika
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Yorumlar (19)

Haber YorumlarıAli Desidero:

Sayın Devlet Bahçeli nin sözünü tekrar hatırlayalım. CHP milli güvenlik sorunudur demişti

Yorum Beğen88
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Haber YorumlarıAli Orhan:

Kilicdaroglu ak partiye çalışıyor

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Haber YorumlarıYunus Deliorman :

CHP yi eski miliyetçiler kurtaracak

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Haber Yorumlarısade vatandaş:

adamın söylemediği lafı söylemiş gibi gösteriyorsunuz işiniz gücünüz yalan üç kağıt ne yaparsanız yapın seçimle gideceksiniz

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Haber YorumlarıSoner tekin:

adi insan seni CHP yi tam bitiremedin dimi

Yorum Beğen15
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