Mansur Yavaş'ın suç duyurusuna Osman Gökçek'ten jet yanıt

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ve AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek'in, kendisi hakkında soruşturma izni veren müfettişlerle ve Teftiş Kurulu'yla görüştükleri; bu görüşmelerde Yavaş aleyhine kulis yaptıklarını ileri sürerek suç duyurusunda bulunmuştu.

"GÜNDEM SAPTIRMA, MAHKEMEYİ BASKI ALTINA ALMA ÇABASI"

Yavaş'ın bu hamlesi sonrası ilk atak AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek'ten geldi.

Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Gökçek, suç duyurusunu "Gündem saptırma" amacı taşıdığını ileri sürdü. Gökçek, Yavaş'ın mahkemeleri baskı altına çalıştığını söyleyerek suç duyurusunu memnuniyetle karşıladığını belirtti.

"DÖRT GÖZLE BEKLİYORUM"

Gökçek, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

5 milyon TL'lik Ebru Gündeş konserini Ankara'ya 69 milyon TL'ye mal eden Mansur Yavaş'ın, konserlerle ilgili hakkımda suç duyurusunda bulunması açık bir gündem saptırma çabasıdır. Yavaş'ın bu girişimlerinin temel amacı, mahkemeleri baskı altına alma isteğidir. Ankaralıların parasının kulelerden tabutlara, karton bardak alımlarına kadar pek çok başlıkta nasıl kullanıldığına dair kamuoyunda ciddi soru işaretleri varken, bu sorulara açıklık getirmek yerine hedef şaşırtmaya çalışmak kimseyi kurtaramaz. Açık ihale yapmak yerine kapalı kapılar ardında adrese teslim ihalelerle kamu kaynaklarının nasıl eridiği sorusu da ortadadır ve bu sorular er ya da geç adalet önünde yanıt bulacaktır. Hakkımda yapılan suç duyurusunu memnuniyetle karşılıyorum; çünkü Yavaş, bu süreçte yalnızca bana değil, kamuoyunda tartışılan tüm bu harcamalara dair sorulara da cevap verme zorunluluğu ile karşı karşıya kalacaktır. Mahkemede Yavaş'ın yapılan vurgunlara dair açıklamalarını dört gözle beklediğimi de buradan ifade ediyorum.