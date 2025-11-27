Haberler

Mansur Yavaş'ın suç duyurusuna Osman Gökçek'ten jet yanıt

Güncelleme:
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ve AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından karşı atak geldi. Osman Gökçek paylaştığı bir iddia ile kulisleri hareketlendirdi. Gökçek, Yavaş'ın suç duyurusu ile mahkemeleri baskı altına almaya çalıştığını söyledi.

  • Mansur Yavaş, Melih Gökçek ve Osman Gökçek'in müfettişler ve Teftiş Kurulu ile görüştüğünü ve kendisi aleyhine kulis yaptıklarını iddia ederek suç duyurusunda bulundu.
  • Osman Gökçek, Mansur Yavaş'ın suç duyurusunu gündem saptırma amacı taşıdığını ve mahkemeleri baskı altına alma çabası olduğunu ileri sürdü.
  • Osman Gökçek, Ebru Gündeş konserinin 5 milyon TL'ye mal olması gerekirken Ankara'ya 69 milyon TL'ye mal edildiğini iddia etti.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ve AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek'in, kendisi hakkında soruşturma izni veren müfettişlerle ve Teftiş Kurulu'yla görüştükleri; bu görüşmelerde Yavaş aleyhine kulis yaptıklarını ileri sürerek suç duyurusunda bulunmuştu.

"GÜNDEM SAPTIRMA, MAHKEMEYİ BASKI ALTINA ALMA ÇABASI"

Yavaş'ın bu hamlesi sonrası ilk atak AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek'ten geldi.

Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Gökçek, suç duyurusunu "Gündem saptırma" amacı taşıdığını ileri sürdü. Gökçek, Yavaş'ın mahkemeleri baskı altına çalıştığını söyleyerek suç duyurusunu memnuniyetle karşıladığını belirtti.

"DÖRT GÖZLE BEKLİYORUM"

Gökçek, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

5 milyon TL'lik Ebru Gündeş konserini Ankara'ya 69 milyon TL'ye mal eden Mansur Yavaş'ın, konserlerle ilgili hakkımda suç duyurusunda bulunması açık bir gündem saptırma çabasıdır. Yavaş'ın bu girişimlerinin temel amacı, mahkemeleri baskı altına alma isteğidir. Ankaralıların parasının kulelerden tabutlara, karton bardak alımlarına kadar pek çok başlıkta nasıl kullanıldığına dair kamuoyunda ciddi soru işaretleri varken, bu sorulara açıklık getirmek yerine hedef şaşırtmaya çalışmak kimseyi kurtaramaz. Açık ihale yapmak yerine kapalı kapılar ardında adrese teslim ihalelerle kamu kaynaklarının nasıl eridiği sorusu da ortadadır ve bu sorular er ya da geç adalet önünde yanıt bulacaktır. Hakkımda yapılan suç duyurusunu memnuniyetle karşılıyorum; çünkü Yavaş, bu süreçte yalnızca bana değil, kamuoyunda tartışılan tüm bu harcamalara dair sorulara da cevap verme zorunluluğu ile karşı karşıya kalacaktır. Mahkemede Yavaş'ın yapılan vurgunlara dair açıklamalarını dört gözle beklediğimi de buradan ifade ediyorum.

Elif Yeşil
Haberler.com / Politika
Yorumlar (6)

Haber Yorumlarımk6ttqs425:

Gokcekler yargilanmadan kimse adaletten bahsetmesin

Yorum Beğen103
Yorum Beğenme24
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıhrbkq5khf4:

babanıda sevmezdim

Yorum Beğen70
Yorum Beğenme12
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarımehmet dogru:

osman gokcek ulan yavasak sen bir numarali hirsiz bABANIN SOYSUZ HIRSIZ EVLADISIN SEN ONDAN BUNDAN HESAP SORACAK SON KISI BILE DEGILSIN . HA MANSURDA AZ DEGIL SEN AKP DEN ADAY YAPIP ONAYLAYANIN TA ........... DEYYUSU EKBER ADAMMI OLDUNDSA ONA BUNA HESAP SORUYOR5SUN ODA MANSURDA SENIN GIBI HIRSIZ

Yorum Beğen37
Yorum Beğenme25
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıŞeref Tok:

Baban devlet memuru idi Nasıl bu kadar zengin oldunuz...

Yorum Beğen28
Yorum Beğenme6
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSerdar Torlak:

Anavatan Partisi (1984-1991) Refah Partisi (1991-1998) Fazilet Partisi (1998-2001) Demokrat Parti (2002) Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Gazetecilik ve Halkla İlişkiler Yüksekokulu[1] reis biraz salladın sanki ya memurluk geçmişi yok bu bilgi tek sendemi var

yanıt1
yanıt0
Tüm 6 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
