Mansur Yavaş, Esenyurt Belediyesi önündeki buluşmaya katılamayacak

CHP, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanmasının ardından Türkiye genelindeki 411 belediye başkanını İstanbul'a çağırdı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın Ankara'da ikindi vakti bir cenaze törenine katılması nedeniyle İstanbul'a gidemeyeceği öğrenildi.

CHP, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanmasının ardından Türkiye genelindeki 411 belediye başkanını İstanbul'a çağırdı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın Ankara'da ikindi vakti bir cenaze törenine katılması nedeniyle İstanbul'a gidemeyeceği öğrenildi.

CHP, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanmasının ardından 13.30'da MYK'nın toplanacağını, saat 16.00'da ise Esenyurt Belediyesi önünde halk buluşması yapılacağı duyurmuştu. Bu kapsamda CHP'li 411 belediye başkanının İstanbul'a çağırıldı.

CHP tarafından tüm il ve ilçe belediye başkanlarının programlarını iptal edip bugün saat 16.00'da Esenyurt Belediyesi önündeki protestoya katılması istenirken, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın Ankara'da ikindi vakti bir cenaze törenine katılacağı için İstanbul'a gidemeyeceği öğrenildi.