Manisa Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay için siyasilerden taziye mesajları

Siyasiler tarafından tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Manisa Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay için başsağlığı mesajı yayımlandı.

BURHANETTİN DURAN: MEKANI CENNET OLSUN

İletişim Başkanı Burhanettin Duran yayımladığı başsağlığı mesajında, "Manisa Şehzadeler Belediye Başkanı Sayın Gülşah Durbay Hanımefendi'nin vefatını teessürle öğrendim. Merhumeye Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına, Cumhuriyet Halk Partisi camiasına ve tüm Manisa halkına sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun" ifadelerini kullandı.

YUSUF TEKİN: CHP'YE BAŞSAĞLIĞI DİLEKLERİMİ İLETİYORUM

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Yaşadığı rahatsızlık nedeniyle bir süredir tedavi gören Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'ın vefatını teessürle öğrendim. Gülşah Durbay Hanımefendi'ye yüce Allah'tan rahmet; ailesine ve sevenlerine sabır diliyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'ne başsağlığı dileklerimi iletiyorum" dedi.

MURAT KURUM: ALLAH'TAN RAHMET DİLİYORUM

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Manisa Şehzadeler Belediye Başkanı Sayın Gülşah Durbay'a Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve Cumhuriyet Halk Partisi'ne başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun" ifadelerini kullandı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Yaşadığı rahatsızlık sebebiyle tedavi gördüğü hastanede vefat eden Manisa Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'a Allah'tan rahmet; ailesine ve sevenlerine sabır diliyorum. Mekânı cennet olsun" dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Manisa Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'ın vefat haberini TBMM Genel Kurulu bütçe görüşmelerimiz esnasında öğrendim. Kendisine Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve Cumhuriyet Halk Partisi camiasına başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun" ifadelerini kullandı.

ABDULKADİR URALOĞLU: ÜZÜNTÜYLE ÖĞRENDİM

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, "Manisa Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'ın vefat haberini üzüntüyle öğrendim. Merhumeye Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına, sevenlerine ve Cumhuriyet Halk Partisi camiasına başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Tedavi gördüğü hastanede vefat eden Manisa Şehzadeler Belediye Başkanı Sayın Gülşah Durbay'a Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun" ifadelerini kullandı.

VEDAT IŞIKHAN: SEVENLERİNE SABIR DİLİYORUM

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'ın yaşadığı rahatsızlık nedeniyle bir süredir devam eden tedavi sürecinin ardından vefat ettiğini üzüntüyle öğrenmiş bulunuyorum. Merhumeye yüce Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve sevenlerine sabır diliyorum" dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Tedavi gördüğü hastanede vefat eden Manisa Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'a Allah'tan rahmet diliyorum. Ailesi, sevenleri ve Cumhuriyet Halk Partisi camiasının başı sağ olsun" ifadelerini kullandı.

ÖMER ÇELİK: CHP CAMİASINA BAŞSAĞLIĞI DİLİYORUZ

Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise, "Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'ın tedavi gördüğü hastanede vefat etmesinden derin bir üzüntü duyduk. Merhumeye Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Değerli ailesine ve CHP camiasına sabır ve başsağlığı diliyoruz" dedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Bir süredir tedavi gören Manisa Şehzadeler Belediye Başkanı Sayın Gülşah Durbay'ın vefatını üzüntüyle öğrendim. Merhumeye Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve Cumhuriyet Halk Partisi camiasına başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun inşallah" ifadelerini kullandı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Manisa Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'ın vefat haberini üzüntüyle öğrendim. Merhumeye Allah'tan rahmet, başta ailesi olmak üzere tüm yakınlarına ve sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyorum" dedi.