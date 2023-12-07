Manisa Öğretmenevi'ne Şehzadeler Belediyesi'nden Destek

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından 381 depremzedenin ağırlandığı Manisa Öğretmenevi'nin Müdürü Şerif Karagöz ve beraberindeki yardımcıları, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik'i ziyaret ederek, bu süreçte belediyenin Öğretmenevi'ne verdiği destek için teşekkür etti.

Manisa Öğretmenevi Müdürü Şerif Karagöz, beraberindeki müdür yardımcıları Leyla Tosun ve Nedim İnce ile birlikte Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik'i ziyaret ederek, Şehzadeler Belediyesi'nin Öğretmenevi'ne desteği için etti. Ziyaretlerine ilişkin açıklama yapan Manisa Öğretmenevi Müdürü Şerif Karagöz, "Kahramanmaraş depremlerinin ardından toplamda 381 depremzedemizi Manisa Öğretmenevimizde konaklattık. Bu süreçte belediyemiz bize erzak desteğinde bulundu. Bir kaşık bulgurun bile değerli olduğu günlerdi. Sizi ziyaret ederek, teşekkür etmek istedik. Bizleri kabul ettiğiniz için şahsım ve kurumum adına teşekkür ederim." dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik ise çocukları eğiten öğretmenlere hizmet veren Öğretmenevi'ne çevre düzenlemesinden aydınlatmasına kadar her zaman destek verdiklerini ifade ederek, "Öğretmenevimizden ne talep geldiyse yerine getirdik. Kahramanmaraş depremleri sonrasında şehrimizde birçok depremzedeyi misafir edip ağırlamıştık. Bunların bir kısmı Öğretmenevi'nde misafir edilmişti. O süreçte de biz Değerli Müdürümüzün, Öğretmenevimizin yanında olmak için üzerimize ne düşüyorsa yapmıştık. Tabi ki sadece Manisa'da misafir edilen depremzedeler için faaliyette bulunmadık. Bir ay boyunca Kahramanmaraş merkezde araçlarımız ve personellerimizle arama kurtarma çalışmalarına, sonrasında da enkaz kaldırma çalışmalarına destek verdik. Yaklaşık 6 ay boyunca Adıyaman'da her gün 5 bin kişiye sabah kahvaltı, akşam sıcak yemek ikramında bulunduk. Ramazan boyunca Kahramanmaraş Andırın'da kurduğumuz iftar soframızda depremzede vatandaşlarımızı iftar soframızda misafir ettik. Yine Manisa'da ikamet eden depremzedelerin ihtiyaçlarını evlerine ulaştırdık. Diğer kurum ve kuruluşlardaki depremzedelerin ihtiyaçlarının giderilmesi için katkıda bulunduk. Bir yardım seferberliği ilan edilmişti ilk günlerde. 100'ü aşkın personelimiz ve 30 aracımızla birlikte bu çalışmaların içerisinde de aktif olarak görev almıştık. Allah bir daha böyle büyük felaketler göstermesin ama şunu görüyoruz ki milletimizin bu birlik ve beraberliği, dayanışma ve yardımlaşma ruhu devam ettiği müddetçe bizi hiçbir şey yıkamayacaktır. Zor şartlarda bir olup kenetlenmeyi, elimizdekini paylaşmayı bildiğimizi dosta düşmana göstermiş olduk. Bu vesileyle tüm hayırseverlerimize, yaraların sarılması için katkıda bulunan emek sarf eden kurum ve kuruluşlarımızın çalışanlarına yürekten teşekkürlerimi bir kez daha ifade ediyorum." şeklinde konuştu. - MANİSA