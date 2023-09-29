Malatya ve Kayseri'de yapılan operasyonlarda PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütüne yönelik çalışmalarda 14 zanlı gözaltına alındı. 4 zanlı tutuklandı.

Malatya ve Kayseri'de PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütü operasyonu: 4 tutuklama

Malatya ve Kayseri'de PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin engellenmesine yönelik yapılan çalışmalarda gözaltına alınan 14 zanlından 4'ü tutuklandı.

Malatya'da, İl Emniyet Müdürlüğü - TEM Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin engellenmesine yönelik operasyon düzenlendi.

Eylem hazırlığında olduğuna dair bilgiler bulunan 1 zanlının geçtiğimiz günlerde gözaltına alındığı operasyonların devamında Malatya'da 9, Kayseri'de ise 4 kişi daha gözaltına alındı.

Polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 4'ü tutuklanırken, 10 zanlı ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. - MALATYA